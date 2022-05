Aurora Ramazzotti, “Non l’ho presa bene”: sguardo perso nel vuoto, cosa le è successo

Aurora Ramazzotti in uno sfogo improvviso sui social che spiazza i fan, la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha l’espressione perplessa

Se i suoi genitori hanno rappresentato una coppia iconica del mondo dello spettacolo degli anni Novanta e sono tra i personaggi più famosi d’Italia, Aurora Ramazzotti non è da meno e sulla community del web è diventata una autentica celebrità. La figlia di Eros e di Michelle Hunziker è seguitissima sui social e molto benvoluta.

La 25enne conta oltre 2 milioni e 300 mila followers, con i quali interagisce spesso a suon di post e stories. Aurora è un personaggio social molto amato, per la sua simpatia, oltre che per la sua bellezza, e come i suoi genitori vuole sfondare nel mondo dello spettacolo. Nei suoi inizi di carriera, si sta affermando come speaker radiofonica, vedremo cosa le riserverà il futuro.

Da personaggio piuttosto in vista, non si nasconde e dice spesso la sua su temi importanti. Senza nessuna intenzione di imporre la sua visione, ma condividendo il suo modo di pensare, magari per dare voce a tematiche poco avvertite e che lei con la sua notorietà può contribuire a far venire alla luce. Al tempo stesso, però, Aurora usa i social anche per sfogarsi, ogni tanto, con i suoi fan.

Aurora Ramazzotti, come mai è così inquieta? La frase che le ha fatto aprire gli occhi

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Charlene di Monaco in difficoltà, ricompare in pubblico e spunta dettaglio clamoroso. Mai vista così

In una delle ultime stories la vediamo, in particolare, con una espressione indecifrabile, sguardo perso nel vuoto e una didascalia che recita: “Non l’ho presa bene“. Ma che cosa le è successo?

La risposta, nelle stories precedenti, in cui spiega: “Quando realizzo che tra meno di 5 anni non rientrerò più nella fascia ‘giovanile’ mi salgono ricordi dolorosi“. E ricondivide una storia di un po’ di tempo fa in cui era alle prese con una consapevolezza improvvisa e spiazzante: “Ma io sono un adulto?“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Federica Nargi e Alessandro Matri: lo fanno o non lo fanno? Il mistero del matrimonio saltato – VIDEO

La frase “Sono un adulto” viene ripetuta a bassa voce e lentamente, scatenando un effetto esilarante sugli ammiratori. Purtroppo, il momento di crescere arriva per tutti, ma si può provare ad affrontarlo con tanta autoironia.