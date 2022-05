Carlo Conti, fatto insolito per il conduttore dei David di Donatello: non accadeva da tempo

Carlo Conti. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 3 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 3 Maggio, è andata su Rai Uno la 67a edizione dei premi David di Donatello per celebrare il grande cinema italiano con Carlo Conti e Drusilla Foer. Su Rai Due è stato trasmesso il film commedia del 2009 “Qualcosa di speciale” con Jennifer Aniston, Aaron Eckhart, Judy Greer e Martin Sheen. Su Rai Tre abbiamo visto “Cartabianca“: l’attualità e la cronaca raccontate da Bianca Berlinguer.

Su Canale 5 è stata trasmessa la partita di seminifinali Champions League in diretta dall’Estadio de la Ceramica tra il Villarreal di Unai Emery e il Liverpool di Jurgen Klopp. Italia 1 ha mandato in onda una nuova puntata dello show “La pupa e il secchione” condotto da Barbara D’Urso. Su Rete Quattro continua l’appuntamento con le inchieste sui temi piu’ caldi dell’attualita’, politica e cronaca con “Fuori dal coro”, al timone Mario Giordano.

Ascolti tv di giorno 3 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 3 Maggio 2022 è Canale 5. La partita di Champions League Villareal-Liverpool ha interessato ben 4.289.000 spettatori pari al 20% di share.

La prestigiosa premiazione dei David di Donatello su Rai Uno, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer, è al secondo posto: ha appassionato 2.428.000 spettatori pari al 14.7%. Fatto insolito per il popolare presentatore toscano; ogni suo programma ultimamente si sono sempre piazzato in prima posizione nell’indice di gradimento del pubblico. Si è dovuto piegare alla passione più importante per gli italiani, il calcio.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “La pupa e il secchione show” – 1.253.000 spettatori con il 9.8% di share.

Rai Tre: “#Cartabianca” – 1.124.000 spettatori pari ad uno share del 6.3%.

Rai Due: “Qualcosa di speciale” – 1.112.000 spettatori pari al 5.5% di share.

Rete Quattro: “Fuori dal coro” – 898.000 spettatori con il 5.9% di share.

Nove: “Caos” – 417.000 spettatori con il 2% di share.

La7: “diMartedì” – 1.243.000 spettatori con il 6.9% di share.

TV8: “Name That Tune – Indovina la Canzone” – 390.000 spettatori con il 2.1% di share.