Chiara Ferragni non sbaglia un colpo sui social network, ma nonostante l’ennesima fotografia esplosiva c’è chi la critica: il motivo.

Dopo un periodo piuttosto negativo a causa dei problemi di salute di Fedez, il rapper e sua moglie Chiara Ferragni sono a New York per il Met Gala della Grande Mela. La più famosa influencer del nostro paese sta sfoggiando outfit straordinari (come prevedibile) e sta svelando qualcosa anche al pubblico dei social network.

Quest’oggi, la nativa di Cremona ha pubblicato un’immagine meravigliosa in cui indossa un mini abito aderente. Nonostante una foto così esplosiva e un boom di commenti positivi, c’è anche chi trova il coraggio di criticarla. Come al solito, gli utenti della rete si dividono e c’è sempre chi utilizza toni fin troppo aspri.

Chiara Ferragni esplosiva nella foto: mini abito aderente ma c’è chi la critica. Il motivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ilary Blasi, improvvisamente cambia tutto: colpo di scena per la sua Isola

Chiara ha condiviso un nuovo scatto spettacolare sui social network. La moglie di Fedez indossa un mini abito da urlo che mette in risalto il suo fisico da applausi. In didascalia, la 34enne ha riportato i nomi di tutti quelli che hanno curato la sua immagine per il party look in quel di New York.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Teo Mammucari, il rapporto travagliato con i suoi fratelli: “Non ci parliamo”. Finalmente svelato il motivo

La scollatura è da stropicciarsi gli occhi: il vestitino rosa copre decisamente ben poco. Anche i suoi coloratissimi occhi meritano grandi menzioni: le sfumature sono uno spettacolo più unico che raro. Il post, nel giro di qualche oretta, ha raccolto 320mila likes e tantissimi commenti. “Stai benissimo così”, “Innamorata di te”, “Sei perfetta”, “Questo outfit è davvero bello”, si legge. Nonostante un numero non quantificabile di apprezzamenti, c’è anche chi trova il tempo per criticarla aspramente. Gli haters deridono la scollatura della nativa di Cremona, ironizzando sulla mancanza di “bombe” esplosive. “Scollatura orribile”, ha scritto con veemenza un utente.