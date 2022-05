“Il mare e le boe”, Diletta Leotta e quella canotta bianca che non lascia immaginare nulla: la FOTO atomica

Diletta Leotta stuzzica le fantasie dei followers con l’ultimo scatto postato su Instagram: la canotta bianca non lascia immaginare proprio nulla

Sono rimaste solamente 3 giornate alla fine del campionato 2021/22. Diletta Leotta, volto dell’emittente Dazn, non ha mancato di scendere in campo in prima linea per commentare i match più attesi della stagione calcistica.

Professionale, talentuosa e raggiante come al solito, la conduttrice ha saputo catturare in ogni occasione le attenzioni di tutti. Non è ancora chiaro se la splendida siciliana sia sentimentalmente impegnata o meno, ma di certo i corteggiatori non sembrano mancarle.

Sotto ad ogni scatto, i commenti dei fan arrivano puntualissimi ad esaltare il suo fascino travolgente. Solamente un’ora fa, tra l’altro, la Leotta ha deciso di fare l’en plein pubblicando una foto strepitosa con vista mare. I followers, distratti all’outfit, non hanno mancato di notare ben altro…

“Il mare e le boe”, Diletta Leotta e quella canotta bianca che non lascia immaginare nulla: la FOTO

Per vedere la FOTO atomica di Diletta Leotta, vai su Successivo