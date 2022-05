Elodie lo fa sul palco, il pubblico impazzisce. Il VIDEO

Elodie lo fa in grande stile e davanti a tutti. La cantante ex di “Amici” non si smentisce mai ed il pubblico la riempie di apprezzamenti

31 anni compiuti proprio ieri ed una carriera spumeggiante. Elodie ha iniziato sul palco e nella scuola di “Amici” nel 2016 e da allora non si è più fermata. Un successo dietro l’altro in musica con canzoni che hanno sempre scalato la classifica delle hits fino a diventare dei veri tormenti come lo è il suo ultimo singolo “Bagno a Mezzanotte” che di sicuro ci farà ballare anche quest’estate.

Per Elodie non solo musica ma anche televisione con la conduzione del Festival di Sanremo affianco ad Amadeus e “Le Iene”. A breve la vedremo anche al suo esordio al cinema. E poi tanti altri progetti collaterali tra i quali il vanto di essere stata scelta da Bulgari come ambasciatrice per l’Italia.

E solo in ultimo la sua esibizione alle nozze di Laura La Marca e Luigi Ammaturo, figlio di un petroliere napoletano conosciuto dal gossip per le sue relazioni con diversi personaggi famosi.

Elodie sul palco lo fa davvero: il VIDEO

