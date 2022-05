Giovanna e la figlia di Amadeus che rapporto hanno? È la moglie del conduttore che svela come stanno davvero le cose

Giovanna Civitillo è l’amatissima moglie di Amadeus, il conduttore dei record, che dopo il suo terzo anno consecutivo al Festival di Sanremo ha accettato l’incarico per arrivare a quota cinque nelle vesti di conduttore e direttore artistico.

Al suo fianco sempre Giovanna che non lo abbandona mai e lo supporta in tutto e per tutto. Del resto lei lo ha detto chiaramente: avere la famiglia che ha costruito insieme a suo marito è il desiderio che aveva sempre voluto.

Quella di Amadeus, c’è da dire, è una famiglia allargata. Oltre a Josè, nato dal matrimonio con Giovanna, il presentatore Rai ha anche un’altra figlia, Alice nata dal precedente matrimonio. Che rapporto hanno Giovanna e Alice? Adesso vi sveliamo tutto.

Giovanna ed il rapporto con la figlia di Amadeus, la verità

Alice Sabatini è una ragazza molto riservata. Non cerca minimamente di sfruttare la notorietà del padre, anzi. Si è sbilanciata soltanto nella finale dell’ultimo Festival di Sanremo dove non solo ha partecipato sedendo in prima fila ma dopo la vittoria è salita sul palco e ha immortalato il papà sdraiato a terra insieme ai vincitori. Un momento iconico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Il Principe Carlo si lascia andare: dettaglio imbarazzante, Palazzo trema. Retroscena sconvolgente

Alice che oggi si occupa di moda, è felice di quello che ha e che ha realizzato. In occasione della sua laurea ha postato una foto proprio insieme al papà e Giovanna scrivendo per loro delle dolci parole: “Non è scontato che una famiglia supporti e capisca il desiderio di lavorare nel mondo della moda, ma io sono stata fortunata! Ve ne sarò eternamente grata”.

Per lei dunque anche Giovanna è famiglia a dimostrazione del bel rapporto che c’è tra le due. Anche la moglie di Amadeus, del resto, aveva parlato di Alice in modo molto amorevole descrivendo il loro rapporto. “Mi ha fatto scoprire il mio senso materno” aveva detto prima che nascesse José, quando Alice era ancora piccola e aveva solo 5 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Anna Tatangelo e Livio Cori, adesso c’è il motivo della rottura: impensabile

È chiaro dunque come tra le due ci sia un forte legame ed il senso di amore sia reciproco per due donne che seppur con “ruoli” diversi riempiono la vita del noto conduttore.