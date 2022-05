Karina Cascella si prende una pausa e vola in un posto afrodisiaco, su Instagram condivide alcuni scatti mozzafiato

L’abbiamo conosciuta come opinionista, Karina Cascella è una costante dei salotti televisivi di Barbara D’Urso ed ogni volta non perde occasione di dire la sua.

E’ molto attiva sui social dove vanta di un milione di follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti strepitosi che lasciano tutti a bocca aperta. La Cascella è un concentrato di energia e sensualità che manda in tilt chiunque la guardi.

Karina Cascella, un’esplosione di sensualità: FOTO in riva al mare

Karina Cascella qualche giorno fa è volata ad Ibiza per trascorrere qualche giorno di relax e divertimento insieme ad alcune amiche. Ha condiviso con i fan alcune foto della vacanza e una in particolare ha attirato l’attenzione dei follower.

Si tratta di uno scatto in riva al mare dove l’opinionista si mostra con un costume intero rosso aperto ai fianchi e dalla scollatura esagerata, il suo décolleté è infatti in primo piano ed è impossibile non notarlo.

I capelli sono sciolti e al vento, gli occhiali le coprono lo sguardo. Qualcuno non ha potuto fare a meno di soffermarsi sul suo cambiamento fisico: Karina in poco tempo ha cambiato completamente le forme, probabilmente grazie alla costanza nell’allenamento e ad uno stile di vita sano e corretto.

“Com’è andata a Ibiza? Bene…ho solo mangiato e bevuto in ogni momento della giornata

E la prima foto in costume. Bellissimo” Ha scritto sotto al post.

Tanti i commenti sotto alla foto diventata virale, tra cui si legge: “Il gonfiore è nel posto giusto” e poi ancora “Ma sei fantastica”, qualcun altro ha aggiunto: “Steso completamente”. C’è chi non vede l’ora di rivederla in televisione, chissà se tornerà insieme a Barbarella in prima serata con “Live-non è la D’Urso“?