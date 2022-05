Kasia Smutniak torna in scena con la seconda stagione di Domina, sui social spunta la prima foto che ha già fatto il giro del web

Di una bellezza fuori dal comune, semplice e naturale, sempre acqua e sapone, così Kasia Smutniak ha conquistato l’affetto e la stima di milioni di fan che non possono fare a meno di seguirla e supportarla.

Da tutti conosciuta per essere la moglie di Pietro Taricone e un’attrice strepitosa, sempre pronta a mettersi in gioco e ad intraprendere percorsi nuovi che la vita ha da offrirle. Non ha mai mollato, neanche nel periodo più buio, quando ha perso il suo grande amore.

Kasia Smutniak, sul set è divina – FOTO

Seguita da quasi cinquecentomila follower, Kasia Smutniak condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e in particolare alcune foto di vari set a cui ha lavorato.

Attualmente è impegnata con le riprese di Domina 2 e proprio il primo giorno di lavoro non ha resistito e si è lasciata fotografare fuori agli studi del David di Donatello a Cinecittà.

“Scusate, primo giorno di riprese, non resistito”. Ha scritto sotto al post diventato già virale dove si mostra con gli abiti di scena, i capelli raccolti e un trucco apparentemente inesistente.

I follower hanno messo like e lasciato commenti di ogni tipo, tra i tanti si legge: “Sei la migliore in assoluto” e poi ancora “Non vedo l’ora di vederti”, qualcun altro ha aggiunto: “Quando reciti la tua bellezza passa in secondo piano, sei bravissima e comunichi con ogni parte del corpo”.

Il pubblico non sta più nella pelle e non vede l’ora di rivederla in televisione, intanto si gode tutti gli scatti che da qui fino alla fine delle riprese Kasia pubblicherà. Bellezza e talento, una combo perfetta che ha reso l’attrice unica e irresistibile.