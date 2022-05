Laura Pausini è una cantante di fama internazionale, ma com’è iniziata la sua carriera? Il retroscena che nessuno conosce

La sua voce è incantevole e il suo modo di essere è unico. Laura Pausini è una cantante di fama internazionale, conosciuta in tutto il mondo per i suoi brani strepitosi che non ci si annoia mai ad ascoltarli.

Ogni volta riescono ad arrivare dritti al cuore e a commuovere chiunque li ascolti. Non è un caso che a distanza di anni, c’è chi ancora non ha dimenticato la sua canzone d’esordio La Solitudine.

Laura Pausini, il primo Sanremo da dimenticare

Laura Pausini ha esordito con La solitudine nel 1993, quando appena diciottenne, si ritrovò a vincere il Festival di Sanremo. Pippo Baudo la dichiarò vincitrice con una carezza che non potrà mai dimenticare.

Ma cosa è successo prima di quel magnifico evento? A quanto pare la cantante avrebbe potuto partecipare alla kermesse anche nel 1992, visto che nello stesso anno vinse il concorso televisivo Sanremo famosi con il brano Si sta così.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Intrattenimento notturno” Giulia Valentina, un’incantevole scoperta: una dea – FOTO

Ma la star all’epoca non venne chiamata e quindi chiuse il sogno nel cassetto per riprovarci l’anno dopo. Che sia stato un caso del destino? Laura Pausini se lo è chiesto tante volte, interrogandosi su cosa avrebbe fatto se non avesse vinto il Festival di Sanremo.

All’epoca era appena maggiorenne, oggi moglie e mamma con una carriera alle spalle e tanti progetti da realizzare, è riuscita a rispondere a questa domanda e lo ha fatto attraverso il docufilm Laura – Piacere di conoscerti disponibile su Amazon Prime.

“Ho capito che avevo bisogno di fare un riassunto della mia vita fino ad oggi. Io non ho mai sognato di essere famosa, sono nata in un piccolo paese e eravamo un’altra generazione, non c’era tutta questa frenesia della fama – ha raccontato nella conferenza di presentazione al The Space Cinema Moderno a Roma – So che cosa ho fatto, l’impegno che ci ho messo. Però tutto quello che ho cercato di vivere in questi anni, volevo non fosse un’autocelebrazione in questo film. Volevo fare capire alle persone che anche se ci viene insegnato come arrivare primi nella vita, sentirci realizzati non è sinonimo di fama”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Leonardo Pieraccioni dimentica Laura Torrisi: al suo fianco oggi c’è una donna bellissima

Ancora una volta e dopo ventinove anni Laura Pausini si è rivelata una piacevole scoperta ed i fan non possono fare a meno di ammirarla e supportarla.