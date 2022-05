“Atti splendidi in luogo pubblico”, Levante e la sua inseparabile metà: la gonna cucita al limite… Ma che FOTO è!

La cantautrice, Levante esce allo scoperto dopo il parto e si fa notare così in giro per le strade e con la sua nuova dolce metà.

Da quando è nata ora mamma e figlia sono davvero inseparabili. Il riferimento non è puramente casuale ma ricade sull’entusiasmo e le magiche emozioni che hanno travolto la cantautrice, Levante.

L’ex sanremese ha voluto far sapere a tutto il mondo come stanno davvero le cose nella sua articolata vita quotidiana. Per un attimo ha dovuto accantonare i pensieri alla ‘creatura’ che le ha permesso di arrivare al successo, ovvero la musica.

Nel novero delle sue esperienze vanno messi in risalto diversi album che l’hanno resa un personaggio migliore. Tra questi ricordiamo “Magma” e “Manuale di distruzione” giusto per citarne alcuni.

Nonostante la voce profonda e candida da far sembrare tutti i mali e le crisi esistenziali della vita una nullità non è riuscita ad evitare di farsi trascinare nel vortice delle avversità

Levante e l’amore di una vita: i fan non hanno potuto farne a meno

