Un libretto di risparmio del padre ritrovato per caso: il suo valore oggi è esorbitante

Un uomo cileno di nome Exequiel Hinojosa ha trovato un vecchio libretto di risparmio aperto da suo padre. Il suo valore attuale è incredibile: è una storia straordinaria

I libretti di risparmio hanno rappresentato da sempre una forma di deposito sicura e si differenziano dal comune conto corrente per molteplici aspetti. Hanno delle funzionalità più limitate; non è possibile, infatti, prelevare più di quanto versato (non si può avere il saldo in negatovo o conto in rosso).

Libretto di risparmio (Foto dal web)In Italia sono rilasciati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e vengono garantiti dallo Stato italiano al 100%. Inesistenti i costi di apertura, gestione e/o chiusura, con la sola eccezione dei doveri fiscali. Inoltre, uno dei più grandi vantaggi è che i libretti di risparmio postali nel nostro paese non sono soggetti a pignoramento da parte di eventuali creditori. Vi raccontiamo una storia incredibile avvenuta, stavolta, fuori dai nostri confini nazionali. Vi stupirà.

Libretto di risparmio: la storia incredibile del cittadino cileno Exequiel Hinojosa

Il signor Exequiel Hinojosa è probabilmente il cileno più fortunato e invidiato del momento. La sua storia incredibile ha fatto il giro del web in pochissimo tempo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Il trucchetto usato al supermercato per farvi spendere di più senza che ve ne accorgiate: come fanno

L’uomo ha trovato un vecchio libretto di risparmi aperto da suo padre tra gli anni ’60 e ’70. Il deposito contenuto era di circa 138mila pesos cileni, l’equivalente di circa 150 euro attuali.

In oltre 50 anni questo importo non è mai stato toccato, facendo maturare così gli interessi. L’uomo ha rivelato di aver trovato questo vecchio taccuino circa dieci anni fa ma non gli aveva dato alcuna importanza.

Poi in televisione ha sentito la notizia che era possibile riscuotere i crediti per i vecchi libretti di risparmio e si è ricordato del lascito del padre. Di certo non si aspettava che la cifra depositata fosse cresciuta in maniera smisurata nel corso di così tanto tempo.

Quei pochi pesos oggi si sono trasformati un un vero e proprio tesoro: più di un milione di euro (oltre un miliardo di pesos).

Purtroppo, ricevere i soldi non è stato facile. Come ha spiegato, ha dovuto affidarsi al consiglio legale di diversi avvocati poiché il Consiglio di Difesa di Stato ha chiesto alla Corte Suprema di prendere la decisione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Lidl è inarrestabile: il nuovo progetto fa sognare. Importante novità per milioni di clienti

Il signor Exequiel Hinojosa adesso investirà la sua fortuna inaspettata per costruire una casa e per garantire una buona istruzione ai suoi figli.