Manuel e Lulù: dal grande amore alla rottura, finisce tutto. Motivo clamoroso

Tra Manuel e Lulù le cose hanno preso una brutta piega. Innamoratisi nella casa più spiata d’Italia, si sono lasciato. Il motivo è clamoroso.

Una favola nata sotto i riflettori, destinata a giungere al capolinea. Questa la narrazione della storia d’amore intrecciata da Manuel Bortuzzo e Lulù. Entrambi concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, è proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia a essere nata la loro love story, facendo sognare milioni di spettatori.

Lui 22enne nuotatore, rimasto coinvolto in una sparatoria e costretto sulla sedia a rottele, lei 23enne Principessa appartenente della dinastia Selassié, tra i due fin dall’inizio dell’edizione in corso del “GFVip”, la sesta, si è creata una magica intesa, portandoli a nutrire forti sentimenti.

Legati da un forte legame, tuttavia pochi giorni fa l’idillio si è rotto: a fine aprile si sono detti infatti addio per un motivo clamoroso.

Manuel e Lulù è finita: motivo sconvolgente

Lulù e Manuel si sono detti addio, gettando i fan nel dispiacere totale. Dopo una giornata romantica passata insieme, la fine aprile la coppia ha visto trasformarsi in modo radicale le cose vendendo il suo amore declinare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Giulia Stabile e quel particolare sconvolgente su Sangiovanni: “me ne sono accorta ai casting”

A prendere la scelta più dura è stato Manuel, per poi comunicarlo tramite i social. Proprio qui arriva la conferma anche da parte della Principessa che ha svelato nelle stories della dolorosa fine. La 23enne ha confessato come questa sia stata dettata dalla famiglia di lui che non l’avrebbe mai accettata.

A confermarlo sembra essere un like del padre del giovane a un post social contro la concorrente, accusata di stare con Bortuzzo solo per motivi di arrivismo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Benedetta Rossi li fa così: i morbidosi con nutella sono eccezionali. Provali, non te ne pentirai

C’è chi ha supposto che la ragione di queste ostilità sia invece dettata da motivi economici: l’investigatore del web Alessandro Rosica ha rivelato come il risarcimento di Manuel per il tragico incidente in cui è stato coinvolto ammonta a una cifra importante e come i familiari desiderino proteggere il figlio da eventuali figure desiderose di appropriarsene, come a loro avviso, il caso di Lulù.