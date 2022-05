Michelle Hunziker confessa tutto dopo anni: “Con Eros è finita perché…”. Aveva chiesto aiuto ma è stata ignorata

La showgirl è un mare in piena nel raccontare quello che è davvero accaduto con il suo ex marito, la fine è stata tragica perché nessuno ha accolto il suo appello.

Sono passati ormai 13 anni dalla loro rottura come coppia ma nonostante questo sono rimasti ottimi amici e il bacio stampo che c’è stato anche sul palco di “Michelle Impossible” pochi mesi fa è stato inteso come un andare oltre i vecchi rancori di un tempo.

La storia tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è una delle più argomentate e ragionate dai giornali di cronaca rosa degli ultimi anni. Neppure la sua recente rottura con Tomaso Trussardi ha sollevato tanto e tale chiacchiericcio.

La showgirl, oggi saldamente ancorata a “Striscia la Notizia”, ha però più volte affrontato negli anni, con interviste esclusive, il motivo della fine con il papà di Aurora. Celebre la discussione a “Verissimo” nel 2017 con Silvia Toffanin, ma anche quella con Costanzo nel 2021 in cui si è sbilanciata maggiormente rivelando un particolare che forse era sfuggito ai più.

Michelle Hunziker ammette la sconfitta, “Anziché aiutarci…”. Il racconto fa tremare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ErosAuriMichelle❤ (@erosmichelleaurora)

A “Verissimo” Michelle aveva rivelato che molto giovane era venuta in contatto con una setta che l’aveva plagiata facendole credere che tutti i suoi affetti più cari fossero personalità nocive per lei. La invitarono ad allontanarsi quindi dalla sua mamma e dallo stesso Eros che amava follemente:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elettra Lamborghini irriconoscibile, il cambio look è sensazionale: “Ci ho dato un taglio netto” – FOTO

“Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta: ‘o me o loro’ io ho scelto loro”.

Da “Maurizio Costanzo Show” però la conduttrice ha detto molto altro, svelando che i due sono stati lasciati soli, nessuno ha cercato di fare in modo che ritrovassero la strada come coppia:

“È finita perchè eravamo in un periodo di crisi, dopo sette anni che stavamo assieme. Era però una cosa superabilissima, perchè tante coppie a un certo punto non si trovano e non si parlano…”. Ha esordito, per poi concludere la storia rivelando che alla loro giovane età, “anziché avere un aiuto entrambi per ritrovarci, abbiamo avuto chi ci ha separato”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elodie lo fa sul palco, il pubblico impazzisce. Il VIDEO

Lo ha ammesso con amarezza e sconforto, nonostante i tanti anni passati. Quasi a conferma che davvero sarebbe potuta essere una storia d’amore con la A maiuscola se solo piccole cose fossero state affrontate nel modo migliore.