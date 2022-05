Mina: una sbirciatina dentro la sua casa. Ecco dove vive oggi la celebre Tigre di Cremona

Mina. La grande cantantante denominata la Tigre di Cremona si è allontanata dall’occhio pubblico ormai da quasi 44 anni. Sapete cosa fa e dove vive adesso?

I Millennials (o Generazione Y), una grossa fetta della popolazione adulta nata tra il 1981 e la fine degli anni ’90, non ha un solo ricordo legato alla grande cantante Mina. Ci avevate mai pensato?

Gli attuali 40enni non erano ancora nati il 23 agosto 1978, data che segna il ritiro definitivo dalle scene della Tigre di Cremona con la sua ultima esibizione pubblica. Tuttavia, i più giovani non possono assolutamente ignorare il patrimonio musicale che ha lasciato. Pezzi indimenticabili come “Grande, grande, grande”, “Tintarella di Luna”, “Amor mio”, “Mi sei scoppiato dentro il cuore”, “Se telefonando” sono solo alcuni dei titoli straordinari che rimarranno per sempre immortali nella storia del repertorio nazionale.

Mina: dove vive la Tigre di Cremona? L’indizio dalla persona più cara

Nonostante Mina sia uscita dai radar televisivi e non abbia più messo piede su un palcoscenico da quasi 44 anni, non è mai riuscita a tenere a freno il suo immenso amore per la musica e la vena artistica che l’ha sempre contraddistinta.

Per questo motivo, la sua produzione non si è mai fermata. Negli ultimi anni ha collaborato con colleghi di lavatura eccelsa come Andrea Mingardi, gli Afterhours, Alex Britti, Riccardo Cocciante, Fausto Leali.

Il sodalizio artistico che, però, ha stregato maggiormente gli italiani è quello con Adriano Celentano. Già nel 1998 pubblicarono l’album di successo “Mina Celentano” registrando un record di vendita. Come non citare i pezzi in esso contenuti come “Acqua e sale” e “Brivido felino”.

Ancora più recentemente sono tornati insieme con una nuova opera, uscita nel novembre 2021, dal titolo “MinaCelentano – The Complete Recordings”. Inoltre, è della stessa Mina la canzone colonna sonora dell’acclamata serie tv “Le fate ignoranti” (Disney + – regia di Ferzan Özpetek) dal titolo “Buttare l’amore”.

Per chi si fosse chiesto dove si sia “nascosta” tutto questo tempo, ecco la risposta. Mina ha deciso di lasciare l’Italia già da tempo e risiede a Lugano, in Svizzera. Poche immagini sono trapelate della sua abitazione. Una di esse l’ha fornita la figlia della stessa cantante, Benedetta Mazzini, tramite un post su Instagram del 27 ottobre 2019.

Si vede solo un ampio divano bianco, un televisore e un tavolino basso con diversi soprammobili. Ciò che è trapelato è che vivrebbe in un complesso con quattro grandi palazzine grigie con annesso uno studio di registrazione.