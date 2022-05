Le toccanti parole di Chiara Ferragni mirano a sottolineare i motivi della sua rottura. La rivelazione chiarisce dubbi finora irrisolti.

“E’ stato un momento molto doloroso“, interviene in tal maniera l’imprenditrice, Chiara Ferragni, dopo essersi presentata in grande stile al Met Gala. L’influencer cremonese di fama internazionale ha voluto svelare con un inedito racconto le ragioni della sua rottura sentimentale.

Soltanto ventiquattro ore fa gli scatti relativi ai meravigliosi abiti scelti da Chiara, per l’evento tenutosi nella Grande Mela, erano riusciti a lasciare con il fiato sospeso i suoi 26,9 milioni di follower su Instagram. Ora, dopo aver sfoggiato i capi firmati dall’Alta moda di Versace, rispettivamente in un romantico total pink e in un nero in pelle relativo all’ultima collezione del marchio, un toccante retroscena si appresta ad uscire allo scoperto.

“Un momento molto doloroso” Chiara Ferragni svela i motivi della rottura

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Francesca Michielin, realizzato il desiderio più grande: “Il mio sogno di quand’ero bambina”

A scatenare l’irreversibile frattura sarebbe stato un tradimento inatteso destinato all’imprenditrice trentaquattrenne, che ha pertanto dichiarato, durante un’ultima intervista su tale argomento, di aver compreso come: “non conosci mai veramente qualcuno“.

L’insostituibile Chiara nazionale è tornata sull’argomento riguardante la sua rottura con l’autore e imprenditore Riccardo Pozzoli. La loro storia ha avuto una durata quinquennale, finché i due avrebbero deciso di “comune accordo”, ma soprattutto per volere dell’imprenditrice, di intraprendere strade diverse.

Dopo essersi sostenuti entrambi anche a livello professionale, oltre che nella vita privata, fondando “The Blonde Salad“, il loro rapporto non sarebbe del tutto sfumato. Chiara e Riccardo avrebbero pertanto continuano a intrattenere una corrispondenza per via della condivisione di alcuni progetti in comune. Questo, però, fino a quattro anni fa.

Quando a cavallo tra il 2017 e il 2018 Chiara, dopo non aver mai rinnegato l’importanza dell’imprenditore nella sua prima escalation professionale, scoprì di essere stata ingannata da quest’ultimo.

Secondo quanto raccontato dalla beniamina dei social, pare che Pozzoli avesse deciso di vendere una cospicua parte di azioni di una società gestita da entrambi. Ma senza prima confrontarsi con la diretta interessata. Chiara si risentì molto quando venne a scoprire dell’accaduto. E promise a se stessa di cancellare “per sempre” Pozzoli dalla sua vita, oltre che dalle sue questioni imprenditoriali.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ogni volta il cuore batte forte” Caterina Balivo e il suo ritorno in tv: tacco a spillo e vestito da capogiro – FOTO

“Non abbiamo più un rapporto“, aveva difatti aggiunto sul finale la Ferragni pertanto a compimento il racconto sulla fine della loro love story e delle loro numerosi collaborazioni. “Per me lui non esiste più“.