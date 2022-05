Dopo la vittoria inattesa a “La Pupa e il Secchione” la reazione di Paolo Brosio sarà inevitabile. Severe anche le reazioni di alcuni fan.

L’inattesa vittoria di Maria Laura De Vitis e Edoardo Baietti nella nuova edizione de “La Pupa e il Secchione Show“, condotta in quest’annualità da Barbara d’Urso, non avrebbe lasciato indifferenti molti dei suoi telespettatori. Il trionfo della coppia avrebbe difatti sorpreso gran parte dell’audience della trasmissione. Fra questi, in primis, il “contestatore per eccellenza” della rete: Paolo Brosio.

L’ex partner in amore della vincitrice del reality in onda su Italia 1 si sarebbe prontamente legato alle numerose polemiche insorte sui social in queste ultime ore. La puntata di ieri sera, martedì 2 maggio 2022, ha presentato ai fan del programma un verdetto non propriamente gradito.

“Pupa e il Secchione” la vittoria scatena Paolo Brosio: la reazione fatale

Dai commenti rilasciati sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione i pareri dei suoi migliaia di follower hanno tenuto a mostrarsi a favore di un’altra coppia. Quella composta da “Alessandro ed Emy“.

Tali aspettative, però, non sarebbero state portate a compimento dal countdown finale. Ma ciò nonostante i due trionfanti personaggi pare abbiano saputo ugualmente intrattenere, con molteplici risate, il pubblico da casa. A tal proposito si sarebbe esposto l’ex fidanzato della vincitrice.

Il conduttore e giornalista di origini torinesi, ultimamente nel mirino di alcune trasmissioni e rotocalchi per la sua esuberante condotta polemica, pare abbia osservato il concludersi del programma con fare accigliato.

La storia tra i due si è conclusa con una serie di palpitanti rumors alla fine di agosto 2021. Al termine dell’estate la modella ventiquattrenne, che aveva di recente assistito alla partecipazione di Brosio a un altro celebre reality Mediaset, quello del “Grande Fratello Vip“, avrebbe constatato la fine del loro amore agendo di conseguenza. Cosa ne pensa allora, quest’oggi, il giornalista della sua riuscita televisiva?

A quanto pare, almeno secondo alcune ultime indiscrezione, la reazione di Brosio sarebbe tardata ad arrivare in quest’occasione.

Fino al momento in cui il sessantacinquenne, nato sotto il segno della Bilancia, avrebbe preferito mantenere il silenzio. Che dire? Un vero esempio di equilibrio, da parte sua. “Che sia il primo di una lunga serie?” Non resta che attendere.