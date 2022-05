Rocio Morales svela ai fan il suo “regalo più grande” con una foto: a sorpresa non è il suo compagno Raoul Bova…

Sono una coppia affiatata e stabile ormai da 10 anni e non mancano di supportarsi a vicenda in ogni occasione possibile. Raoul Bova e Rocio Morales, che si conobbero sul set di “Immaturi – Il viaggio“, hanno formato una famiglia dove amore e serenità regnano sovrani.

L’attrice, in più di un’occasione, non ha mancato di sostenere pubblicamente il suo compagno e di elogiarne i successi professionali. Tra di loro, la complicità si rafforza giorno dopo giorno e non sembra destinata a spezzarsi presto.

Alla luce di ciò, lo scatto che la Morales ha recentemente pubblicato su Instagram ha lasciato di sasso i suoi fan. Nel post in questione, l’attrice spagnola ha mostrato apertamente quello che è il suo “regalo più grande“. Con grande sorpresa da parte del pubblico, Raoul Bova non c’entrerebbe proprio nulla…

Rocio Morales e il suo “regalo più grande”: a sorpresa non è Raoul Bova – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales)

A quanto pare, Raoul Bova non sarebbe affatto il “regalo più grande” per Rocio Morales, o perlomeno non direttamente. L’attrice spagnola, compagna del protagonista di “Don Matteo” ormai da dieci anni, ha voluto far sapere tramite un post quello che, ai suoi occhi, è il dono più prezioso che la vita le abbia dato.

Il riferimento, ovviamente, è alle due figlie avute proprio dall’attore italiano: Luna, che oggi ha 7 anni, e Alma, che ne ha 4. La Morales, divenuta testimonial della nota linea di bracciali “Kidult”, ha presentato in anteprima uno degli ultimi modelli della nuova collezione.

Si tratta di un bracciale in argento con un ciondolo a forma di cuore, che reca la seguente scritta: “sei una grande mamma“. Rocio, sorridente e radiosa, non ha mancato di commentare la frase riportata nel ciondolo con queste parole: “il mio regalo più grande: essere una mamma“.

Raoul Bova, indirettamente, è dunque parte integrante di questo dono che la vita avrebbe fatto a Rocio. L’attrice spagnola, grazie al compagno, ha conosciuto la felicità più autentica e profonda: quella che solamente la famiglia è in grado di regalare.