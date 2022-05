Segni Zodiacali, qual è il peggior difetto dei Pesci?

Come tutti i segni zodiacali, anche i Pesci hanno pregi e difetti. Ma sapreste dire qual è il loro peggior difetto?

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei Pesci. Come tutti i segni zodiacali, anche loro hanno molti pregi, ma anche tanti difetti. Ce n’è uno in particolare che li contraddistingue. Sapreste indovinare quale?

Pesci, il segno più indeciso dello Zodiaco

Ebbene sì, i Pesci sono noti per essere il più indeciso tra i segni dello Zodiaco. La loro incapacità di prendere decisioni è leggendaria. I Pesci sono un segno curioso, che ama scoprire sempre nuove cose e anche per questo non sa bene dove orientare le proprie energie. Sono inoltre un segno molto solare, ma il loro umore è facilmente influenzabile e quando si isolano è difficile tirarli fuori dalla loro sfera di autocommiserazione. Amano l’avventura, ma sono spaventati dai cambiamenti, soprattutto quando ciò implica lasciarsi alle spalle degli affetti ed un ambiente in cui si sentono a proprio agio. Come tutti i segni doppi, sono costantemente divisi tra il desiderio di rimanere nella propria comfort zone e quello di esplorare il mono.

Tra i loro miglior pregi, invece, troviamo sicuramente la capacità di ascoltare. I Pesci sono molto empatici e difficilmente giudicano chi sta loro accanto. Sono bravi a mettersi nei panni degli altri e sanno essere dei gran consiglieri. In amore sono molto contraddittori. Sanno essere molto affettuosi, ma con il tempo imparano a tenersi lontani dalle situazioni di co-dipendenza.