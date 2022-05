Nell’intervista a brucia pelo Stefano De Martino chiarisce in diretta il suo rapporto con Belen Rodriguez. I fan della coppia sono finalmente soddisfatti.

Più volte ci si è interrogati sulla piega che il rapporto tra lo showman partenopeo, Stefano De Martino, e la showgirl e conduttrice de “Le Iene”, Belen Rodriguez, abbia preso dopo l’inattesa separazione di quest’ultima con il noto hair-stylist Antonino Spinalbese. Finalmente l’ex ballerino di “Amici – di Maria De Filippi” ha risposto al gettonato quesito.

La fine della love story tra Belen e Antonino ha segnato un nuovo capitolo della vita della showgirl di origini argentine. In tal modo, mentre il suo approdo su Italia 1, al fianco di Teo Mammucari, continua a dare il risultato sperato, la showgirl si è spesso lasciata immortalare in compagnia di De Martino. E, in particolare, da uno scoppiettante week-end in montagna, trascorso insieme all’inizio del 2022, ad un ultimo a Napoli proprio in questi giorni, le voci del loro ritorno di fiamma non hanno potuto fare a meno di divenire sempre più insistenti. Finché, a rivelare la verità sul loro rapporto, ci ha pensato lo stesso Stefano in diretta tv.

Stefano De Martino, finalmente arriva la verità su Belen: “ho imparato sulla mia pelle che…”

Lo showman trentaduenne è stato ospite di Silvia Toffanin nel suo salottino di “Verissimo“. Durante l’appuntamento televisivo, e dopo esser stato messo alle strette dall’amata padrona di casa, De Martino si è arreso affermando: “Ti aiuto come posso“.

“Ti faccio un nome: Belen“, lo ha spronato la conduttrice. “La conosco“, risponde inizialmente De Martino con fare ironico. “La conosci?“, chiede allora la Toffanin reggendo il gioco per poi continuare entrando più nel dettaglio della questione. “Tutti scrivono di un ravvicinamento“, spiega la conduttrice, ma: “solo tu ci puoi dire la verità“.

“Ti rispondo sinceramente“, interviene Stefano prendendo in mano la situazione una volta per tutte. Lo showman spiega di non volerne fare un mistero. Ma di avere, “da un po’ di anni” la sana abitudine di “non parlare di queste cose“. Stefano racconta di aver “semplicemente capito“, sulla sua pelle, “che per tutelare tutti gli affetti“, tra cui Santiago, che “adesso ha nove anni“, sarebbe preferibile “non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone“.

Ma proprio sul finale, quando Stefano ammetterà di voler “glissare” e “andare avanti“, la Toffanin lo incalzerà di nuovo lasciando sfuggire un’affermazione scottante. Grazie alla quale sembrerebbe che Stefano non voglia più nascondere, al contempo, l’affiatamento ancora in auge tra lui e la showgirl. “Tutti sognano il lieto fine“, spiega la Toffanin.

“Sai che qua si è tutti romantici, quindi ovviamente sognano, sognano… Però, ovviamente: quel che sarà, sarà…” Proprio in quel momento Stefano sembrerà non voler più negare. “Va bene“, risponde l’ex ballerino. “Giusto? Me lo dici tu?“, chiede ancora la Toffanin, “quel che sarà, sarà…” “Sottoscrivo“, chiude allora Stefano con fare complice.

