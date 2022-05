Adriano Celentano lascia Claudia Mori per un nuovo amore, ha solo 26 anni

Il Molleggiato dopo una vita accanto alla moglie ha rivelato chi davvero gli fa battere il cuore, un amore celato e venuto allo scoperto solo oggi.

Quando si parla di Adriano Celentano è impossibile non pensare alla meravigliosa carriera musicale e artistica che ha avuto nel corso della sua lunghissima vita.

Un’altra grande soddisfazione però è stato anche il matrimonio segreto organizzato in fretta e furia a Grosseto presso la chiesa di San Francesco nel 1964 per sposare la sua Claudia Mori.

Non tutti sanno ma all’epoca, il Molleggiato era fidanzato con la cantante Milena Cantù, che ha lasciato solo dopo le nozze con la Mori sollevando un enorme polverone mediatico. Dal matrimonio tra Adriano e Claudia sono nati tre figli, Rosita, Giacomo e Rosalinda.

Un matrimonio turbolento però il loro, travagliato da tradimenti ammessi (epico quello con Ornella Muti conosciuta durante molti film in cui erano protagonisti) e flirt mai riconosciuti ma solo vociferati dalla stampa nazionale che hanno coinvolto entrambi i coniugi.

Nelle ultime ore però si è venuta a sapere una nuova notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo dello showbiz? Nuovo tradimento da parte di lui?

Celentano pensa solo a lei, dal 1995 sempre al suo fianco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MERCEDES-BENZ-S600 (@mercedes__600)

Di tradimenti e scuse sono ormai maestri esperti, ma forse questa nuova fiamma Claudia non può certo perdonarla visto che si sta consumando in casa sotto i suoi occhi.

La coppia vive da molto tempo in una grande villa in Brianza, vicino il lago di Como, e proprio qui Adriano ha nascosto per anni il suo più grande amore di “appena” 26 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Nunzia De Girolamo, Mara Venier e Briatore: lo strano trio insieme. Il motivo – VIDEO

Forse non molto sanno ma Celentano come altri suoi colleghi dello spettacolo, ha una passione smodata per le auto d’epoca e proprio nella sua rimessa detiene una Mercedes s600 del 1995 che conserva come fosse una reliquia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Famiglia Totti di nuovo ai ferri corti, Ilary Blasi battuta al vetriolo sul figlio Cristian: i fan tremano

Questa macchina ha una cilindrata molto basse e appena 400 cavalli, oggi classificata come veicolo inquinante visto che si tratta di una euro 1.

Il Molleggiato quindi difficilmente la può portare fuori dal suo garage ma la conserva con cura estrema e la lucida come fosse ancora appena acquistata 26 anni fa. Quindi una bella giovincella anagraficamente ma una signora datata con i capelli bianchi e le gambe dolenti allo stato dei fatti.