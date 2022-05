Alessia Marcuzzi svela il desiderio nascosto della figlia Mia: “È il suo chiodo fisso”

Alessia Marcuzzi racconta a tutti un dettaglio molto particolare sulla figlia mia. Il suo desiderio più grande adesso è diventato realtà

Alessia Marcuzzi ha festeggiato la prima comunione della piccola Mia, la sua secondogenita nata dalla storia con Francesco Facchinetti. Prima la cerimonia in chiesa documentata dal papà e poi un bel pranzo in terrazza nella Capitale. Una reunion della famiglia allargata, con i due genitori affianco alla loro piccola, il nonno Roby Facchinetti ed i fratelli della festeggiata Tommaso Inzaghi, Leone e Lavinia Facchinetti.

Un bell’esempio per dire che anche se alcuni amori finiscono i legami quelli veri e importanti rimangono ritrovandosi tutti insieme nei momenti che contano. Unica assente è stata Wilma, la moglie di Facchinetti ma solo per questioni di salute. È stata operata da poco alla spalla destra in seguito ad una caduta da cavallo.

Mia dunque cresce e diventa sempre più bella e simile a mamma Alessia Marcuzzi. Proprio lei sui social ha svelato il desiderio nascosto della piccola. Vi raccontiamo tutto.

Alessia Marcuzzi, la figlia Mia ed il suo desiderio più grande

I figli spesso seguono le orme dei genitori e potremmo dire che in un certo senso Mia Facchinetti lo sta già facendo nonostante sia ancora piccola. Come mamma Alessia Marcuzzi ama molto disegnare e realizzare su carta diverse creazioni.

Fin da piccola ha visto la mamma lavorare alla sua linea di borse e forse anche questo ha influito sulla sua indole. “Quando tornava da scuola, Mia è spesso venuta con me in ufficio. Sono piena di suoi quaderni con disegni, modelli e creazioni, e non vi nego che spesso è stata fonte di ispirazione anche per la mia attività” ha raccontato in un vecchio post la presentatrice ed imprenditrice.

E proprio parlando di Mia ha svelato un suo grande desiderio che è diventato poi realtà: “E il suo chiodo fisso era quello di creare una piccola linea di borse che fosse adatta alle “teen”, come dice lei… anche se teen ancora non é😂🤟E finalmente eccola qui: la M&A Young!”.

Sul finire dell’estate dello scorso anno, infatti, la Marcuzzi ha lanciato la sua linea di borse dedicata alle giovanissime con grande emozione e soddisfazione. Un progetto fatto a quattro mani con la sua piccola che ha riscosso un grande successo.