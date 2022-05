“Da ogni punto di vista” Andrea Delogu si mostra, troppa emozione: sta per succedere di nuovo – FOTO

In posa e in diretta dalla sua maison Andrea Delogu rivela ciò che i suoi fan aspettavano da tempo. Il risultato è inatteso ma elettrizzante.

Descritta come “una Donna che può spostare anche le montagne“, la conduttrice, speaker e scrittrice Andrea Delogu esordisce stamani in una posa fantastica “da quadro” mostrandosi per quella che è. Una personalità necessaria e innovativa per i palinsesti televisivi italiani, quanto una voce e una penna che hanno saputo, fin da subito, distinguersi.

La “fantascienza distopica” della scrittrice riminese dalla rossa chioma è in continua ascesa. Le recensioni al suo “Contrappasso” sono all’ordine del giorno, e ciascuna di esse con cinque stelle a confermarne la sua originalità. Il suo horror in elogio e in difesa di una mentalità Green, contrassegnato come una delle migliori letture di questo aprile 2022, non è passato inosservato. Piuttosto, i suoi lettori, non possono fare a meno di trarne preziosa aspirazione nella loro routine quotidiana.

“Da ogni punto di vista” Andrea Delogu si mostra, c’è grande emozione: sta per succedere di nuovo – FOTO

E’ senza dubbio un bagaglio emotivo e immaginifico notevole, quello della nata sotto il segno dei Gemelli, che però ha ancora tanto da raccontare. E a tal proposito, la Delogu, è intervenuta in questa mattina di inizio maggio. Questa in primo piano, spiega l’autrice, è “la faccia di chi deve spostare due incontri…”

Ma, niente paura, continua la Delogu immersa nel bianco della sua mise en place quanto della sua abitazione romana: “li recuperiamo qui!”

I prossimi appuntamenti con Andrea, per il suo “Contrappasso”, sono adesso ufficialmente stati fissati per la fine del mese. La scrittrice incontrerà infatti i suoi lettori nelle città partenopee di Fisciano e Battipaglia, e tale notizia ha altrettanto repentinamente emozionato il suo seguito.

“Arrivo il 28 maggio!” Tuona dunque la conduttrice in didascalia alla sua ultima pubblicazione su Instagram.

La quale si è presto affermata, stando in particolare al condiviso parere dei suoi 507mila follower, come “uno spettacolo, da ogni punto di vista“.