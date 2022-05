Aurora Ramazzotti, il primo piano è magnetico: sguardo che buca lo schermo, tutta sua madre – FOTO

Aurora Ramazzotti conferma tutto il suo fascino in una visuale ravvicinata che lascia gli ammiratori senza parole: semplicemente stupenda

Classe, eleganza, fascino non si imparano, ma sono doni di natura. E Aurora Ramazzotti, probabilmente, ha preso in questo tutto dai suoi genitori. La figlia di Eros e Michelle Hunziker colpisce ogni giorno di più per il suo modo di essere, che le ha procurato svariati fan in giro per la rete.

Aurora è una vera e propria webstar, con oltre due milioni e 300mila followers su Instagram. Il tutto grazie al suo saper alternare sobrietà e discrezione a una simpatia e autoironia irresistibili, condensando al meglio le caratteristiche ereditate dalla sua famiglia.

Pian piano, Aurora prova a farsi largo nel mondo dello spettacolo. La stiamo apprezzando come speaker radiofonica e come personaggio televisivo, le sue apparizioni sono in aumento e riscuotono sempre un certo successo.

Del resto, Aurora non è un personaggio banale. Abituata a metterci la faccia in ogni cosa che fa, si è espressa in maniera non scontata su temi importanti, attirando anche le antipatie di alcuni haters, di cui però non si è curata. La sensazione è che sentiremo parlare molto di lei in futuro.

Aurora Ramazzotti, nei suoi occhi ci si perde: meraviglia assoluta

La 25enne, di sicuro, ha ereditato molta della sua bellezza da sua madre, e ce lo dimostra per l’ennesima volta con un primo piano a dir poco da capogiro. Nelle stories di Instagram, si mostra in maniera ravvicinata, rendendo impossibile non innamorarsi di lei al primo colpo.

Il suo sguardo buca davvero lo schermo, profondo, dolce, avvolgente, irresistibile. Lineamenti delicati e seducenti che inevitabilmente, ancora una volta, le fanno meritare il tributo della platea social. Come detto, Aurora si è guadagnata un suo seguito di tutto rispetto, che può solo aumentare.

Un’immagine, l’ennesima, che ci lascia senza fiato e che strappa applausi. Il fascino di Aurora non si batte.