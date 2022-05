Barbara D’Urso imbestialita contro l’ospite di “Pomeriggio 5”: la conduttrice ha chiarito a gran voce come stanno le cose nel suo programma

A “Pomeriggio 5” si è tornati a parlare di chirurgia estetica e del caso di Samantha Migliore. Quest’ultima è deceduta solamente pochi giorni fa, a causa di una serie di iniezioni a cui aveva deciso di sottoporsi illegalmente. La “professionista” a cui si era affidata, infatti, le aveva iniettato del silicone.

Barbara D’Urso, che sta dedicando ampio spazio al suddetto caso di cronaca, ha ospitato la famosa attrice Eva Grimaldi, che ha subito in prima persona gli effetti devastanti di un intervento mal riuscito.

Il dibattito apertosi in studio, ad un certo punto, ha inaspettatamente fatto imbestialire la conduttrice. Barbara, che non ha gradito le osservazioni della sua ospite, ha voluto chiarire ai telespettatori quale sia il reale scopo del suo programma.

Barbara D’Urso imbestialita non ammette repliche: “ecco come stanno le cose nella mia trasmissione”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chanel e il VIDEO che non passa inosservato: la figlia di Totti furiosa sui social

Barbara D’Urso, nel corso della puntata di “Pomeriggio 5” trasmessa oggi, ha dato spazio alla testimonianza di Eva Grimaldi. La famosa attrice, in passato, si è sottoposta a ben 8 interventi di mastoplastica additiva per aumentare il volume del seno, che tuttavia non sono andati a buon fine.

“Mi sono rivolta al chirurgo sbagliato“, ha detto Eva, che ha addirittura parlato di come, durante il suo primo intervento, avesse sviluppato una setticemia a causa dell’inesperienza del chirurgo. Quest’ultimo, a detta della Grimaldi, non seppe trattare l’infezione scaturita a seguito dell’operazione.

In studio, in maniera davvero sorprendente, un’ospite di “Pomeriggio 5” è parsa ridimensionare la colpevolezza di Pamela Andress, la finta estetista a cui si era rivolta proprio Samantha Migliore. La transgender Regina, su domanda della D’Urso, ha infatti affermato: “un errore può capitare anche nelle sale operatorie“.

La presentatrice, nell’udire questa risposta, si è a dir poco infervorata. Dopo aver richiamato su di sé l’attenzione delle telecamere, la padrona di casa ha tenuto a ribadire con stizza il proprio punto di vista. “La mia è una trasmissione di informazione” – ha puntualizzato Barbara con voce perentoria – “Non posso lasciar passare certe frasi: non è stato un errore!“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Elettra Lamborghini, i “meloni” hanno fatto impazzire i fan. Scollatura al limite nella FOTO

L’ospite, consapevole del grave scivolone, si è scusata con la conduttrice e con i telespettatori di “Pomeriggio 5”. Mai come durante la diretta di quest’oggi, la D’Urso era parsa a tal punto arrabbiata e intransigente.