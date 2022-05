Beatrice Valli rivela ai fan quello che è successo negli ultimi giorni: le sue sono lacrime di gioia, che emozione

Si sono conosciuti sul trono di “Uomini e donne” ed è stato subito amore. Beatrice Valli e Marco Fantini sono innamorati perdutamente l’uno dell’altro e presto coroneranno la loro storia con le nozze.

La coppia ha anche tre figli, Alessandro, Bianca e Azzurra. I due vip sono seguiti da molti fan che li ammirano e supportano in ogni situazione. Molto attivi sui social, non perdono occasione di condividere con i follower alcuni momenti delle loro giornate, l’ultimo post è emozionante.

Beatrice Valli e Marco Fantini, il segnale che lascia tutti di stucco – FOTO

Beatrice Valli è una donna molto romantica ed è per questo che anche sui social si lascia andare a scatti in compagnia del suo grande amore attraverso cui riesce sempre a fare emozionare il web.

Oltre a sposarsi, la coppia sta per traslocare e andare a vivere nella casa dei sogni. Su Instagram la vip ha pubblicato delle foto dell’abitazione dove presto si trasferirà insieme alla sua famiglia.

Tra un bacio e l’altro, spunta un cuore azzurro sul muro di una stanza e la Valli ha scritto: “Credo tanto nei segnali, quelli forti, inaspettati e casuali. Ieri per la prima volta siamo entrati nel cantiere di casa nostra. Proprio nella stanza da letto mia e di marchini qualcuno ha disegnato un cuore azzurro, incredibile! – si legge – Come se già sapesse che li ci saremo stati noi! Sarà un segnale? Io ci credo, ho sempre sognato e creduto a tutto quello che appariva in un momento qualsiasi facendo però sperare a un qualcosa di davvero significativo per me! A voi è mai capitato?…”.

Manca sempre meno alle nozze e i fan non vedono l’ora di vedere gli sposi all’altare. Che genere di vestito avrà scelto la Valli? La curiosità cresce sempre di più. Stay tuned.