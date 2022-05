In seguito ad un incidente sulla provinciale 145 a Cassano delle Murge (Bari) un uomo di 53 anni ha perso la vita ed una donna è rimasta gravemente ferita.

Un morto ed un ferito, questo il bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto ieri sera lungo la provinciale 145 a Cassano delle Murge (Bari). Una moto ed un’auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate.

Ad avere la peggio il conducente della due ruote, un uomo di 53 anni deceduto prima dell’arrivo in ospedale. Ferita gravemente la passeggera della moto, mentre non avrebbe riportato conseguenze l’automobilista.

Cassano delle Murge, tragico incidente sulla provinciale 145: morto 53enne, grave una donna

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 4 maggio, un uomo di 53 anni, di cui non è stata resa nota l’identità, è deceduto in un grave incidente verificatosi nel territorio di Cassano delle Murge, comune del Barese. A riportare la notizia la redazione de Il Corriere del Mezzogiorno.

La vittima, secondo le prime informazioni, stava percorrendo la strada provinciale 145 alla guida della sua moto sulla quale viaggiava anche una donna, le cui generalità non si conoscono. Improvvisamente la due ruote ha impattato contro un’auto e le due persone a bordo sono finite sull’asfalto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Frontale sull’autostrada: uomo muore sul colpo

Pochi minuti dopo sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118. I soccorritori hanno prestato le prime cure al 53enne e alla donna che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per il centauro, deceduto poco prima dell’arrivo in pronto soccorso. La donna si trova, invece, ricoverata in condizioni gravi al nosocomio di Acquaviva delle Fonti, ma non sarebbe in pericolo di vita. Illeso l’uomo alla guida della vettura coinvolta nello schianto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Operaio comunale finisce con un trattorino nel torrente e muore: lascia la moglie e due figli

A condurre i rilievi di legge gli agenti della polizia locale di Cassano delle Murge che ora dovranno risalire alla dinamica del sinistro, ancora del tutto da chiarire. Al vaglio delle forze dell’ordine anche eventuali responsabilità.