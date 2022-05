Chanel e quella risposta che non passa inosservata: la figlia di Totti ha lanciato un messaggio forte e chiaro a qualcuno di particolare

Bellissima, simpatica, ma anche molto criticata. Per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti la situazione non potrebbe essere altrimenti. Chanel, che il prossimo 13 maggio festeggerà i propri 15 anni d’età, è sicuramente un’adolescente parecchio invidiata da tante sue coetanee.

La popolarità dei suoi genitori le ha indubbiamente permesso di condurre una vita agiata, in cui privilegi e lussi non le sono mai mancati. La 14enne, dal canto suo, sarebbe sempre stata una figlia modello, stando alle dichiarazioni rilasciate da Ilary e Francesco.

Come si può notare attraverso i profili social di Chanel, quest’ultima sarebbe circondata dall’affetto della famiglia e dei suoi amici. Eppure, per un’adolescente così esposta come lei, anche le critiche non saranno da meno.

La figlia della conduttrice e dell’ex calciatore, tuttavia, ha dimostrato di saper rispondere per le rime a chi la attacca. L’ultimo video di TikTok, a questo proposito, lancia un messaggio forte e chiaro alle “haters” della giovane Totti, che nel replicare ha dimostrato di avere un caratterino tutt’altro che mansueto.

Chanel e il VIDEO che non passa inosservato: la figlia di Totti furiosa sui social

L’ultima clip che Chanel Totti ha pubblicato su TikTok appare essere un messaggio neanche troppo velatamente indirizzato alle sue “haters”. La canzone scelta dalla figlia dell’ex calciatore, d’altra parte, è emblematica e lascia trasparire alla perfezione il suo stato d’animo.

La 14enne, tra le righe, ha infatti puntualizzato di non badare minimamente alle critiche che le vengono rivolte alle spalle. “Ciò che dici non mi tocca“, recita il testo del brano, che parrebbe essere la spiegazione del pensiero di Chanel.

Quest’ultima, tramite la didascalia, non ha mancato di confermare ulteriormente il proprio punto di vista. “Siete tremende“, ha scritto la giovane, che con ogni probabilità si riferiva a tutte quelle coetanee che sono solite criticarla e vessarla.

Chanel, con poche e semplici mosse, ha dimostrato di avere un bel caratterino. Indubbiamente, per i suoi genitori non sarà affatto semplice tenerla a bada.