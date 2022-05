Caccia all’affare, Conad regala 60mila euro di buoni spesa. Come poterli ottenere

Si tratta di un vero e proprio affare che non possiamo lasciarci scappare, sono già in molti ad aver aderito all’iniziativa della nota catena di supermercati.

Mancano davvero pochi giorni al 60esimo compleanno (13 maggio) della nota catena di supermercati che ormai si è diffusa a macchia d’olio su tutto il territorio nazionale. Conad proprio per andare incontro ai suoi affezionati clienti, puntualmente cerca di dare vita ad iniziative che possono affiliare ancora di più i suoi già amati acquirenti e quelli che invece tentennano ancora verso al concorrenza.

L’ultimissima iniziativa arriva fresca fresca proprio in queste ore con un annuncio che ha già fatto esplodere di gioia moltissime persone. La catena ha infatti messo in palio 60mila euro di buoni spesa da poter spendere fino al 30 settembre nei 24 punti vendita che tra poco andremo ad elencare.

Conad e “Piano City Milano 2022”, quando la musica incontra la convenienza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piano City Milano (@pianocitymilano)

Dopo due anni di assenza torna a Milano e nella provincia milanese la rassegna musicale che tantissimi attendevano con ansia. Il 20, 21 e 22 maggio, il festival di pianoforte più atteso dell’anno, animerà moltissime location con eventi e concerti esclusivi che si snoderanno tra i cortili MM, l’ex macello, campi di Vaiano Valle, quartiere Adriano, in cascine che diventano centri culturali e a Casa Enzo Jannacci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Esselunga, la decisione è inaspettata. I clienti non sanno che pensare: “È assurdo tutto questo”

Nello specifico, per chi acquisterà e parteciperà ad uno solo degli eventi concertistici organizzati presso Villa Finzi, Parco Chiesa Rossa o h+ in via Soperga e lungo il Naviglio Pavese avrà la possibilità di vincere dei buoni spesa da spendere nei negozi Conad di Milano (gestiti da commercianti indipendenti associati).

Sul sito web dell’evento si legge che sono circa 3mila le sportine pronte per essere consegnate a ridosso dei tre palcoscenici adibiti all’iniziativa in cui anche Conad è sponsor. La catena per tale evento ha infatti messo in palio coupon del valore di 5 euro su una spesa di 25 euro sono cumulabili e spendibili nei seguenti store del capoluogo:

2 negozi Sapori&Dintorni (via M. Bandello 2 e via V. Monti 21);

(via M. Bandello 2 e via V. Monti 21); 15 negozi Conad (viale Murillo 5, via Circo 1, via Castelbarco 11 P.zza Napoli 11 via Tartini 3/A C.so S. Gottardo 29 via Meda 41, via Merlo 1, via M. Buonarroti 11, via Correnti 6, via A. Astesani 46, viale Montenero 6, via B. Marcello 16 ang. via Boscovich, P.zza Bruzzano 5 e via E. Ponti 45);

(viale Murillo 5, via Circo 1, via Castelbarco 11 P.zza Napoli 11 via Tartini 3/A C.so S. Gottardo 29 via Meda 41, via Merlo 1, via M. Buonarroti 11, via Correnti 6, via A. Astesani 46, viale Montenero 6, via B. Marcello 16 ang. via Boscovich, P.zza Bruzzano 5 e via E. Ponti 45); 2 Conad Spesa Facile (via F.lli Pozzi 1/A e via Venini 37);

(via F.lli Pozzi 1/A e via Venini 37); 5 Conad (via della Ferrera 18, via Padova 224, via Venini 50, corso Lodi 130, via Leoncavallo 15/17).

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Eurospin, i prodotti più richiesti a prezzi stracciati: gli sconti fanno impazzire i clienti

Per maggiori dettagli consultare il sito web di “Piano City Milano 2022” in cui potrete trovare le date aggiornate degli eventi di musica classica e jazz e le location specifiche suddivise per zone della città.