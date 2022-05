Eleonora Daniele non riesce a trattenersi e per la prima volta affronta un tema che le sta molto a cuore: la scomparsa del fratello

E’ una professionista del giornalismo, la sua intraprendenza e determinazione l’hanno portata ad ottenere ottimi risultati ed oggi a distanza di anni è una conduttrice affermata che sa quello che vuole e se lo va a prendere.

Eleonora Daniele è la presentatrice di “Storie italiane“, programma di cronaca e attulità in onda su Rai 1 ogni mattina. Molto amata dal pubblico, il numero di share e ascolti con lei è un continuo crescendo. Ma la vita per la giornalista non è stata sempre rosea.

Eleonora Daniele, la scomparsa prematura del fratello l’ha messa KO

Eleonora Daniele ha perso Luigi, fratello autistico morto inaspettatamente a 44 anni. La conduttrice ha vissuto a pieno il suo disturbo e gli è stata molto vicina, in ogni momento.

La giornalista ha sempre cercato di non parlarne in tv, per rispetto della sua persona, ma non ha perso occasione di farlo durante una puntata di “Domenica In”.

Mara Venier è una cara amica della Daniele ed ha voluto mandare in onda un video con un’intervista della sorella di Eleonora in cui si parla del loro fratello.

“I nostri genitori dovevano lavorare, quindi Luigi doveva essere gestito: era sempre attivo, imprevedibile. Bisognava che ci fosse una di noi che lo seguiva – ha raccontato in un filmato Cosetta, la sorella della conduttrice – Eleonora è stata molto presente, era molto amorevole con lui, con uno spirito materno lo seguiva e lo curava, gli è stata molto vicina”.

Nel corso della puntata di “Domenica In”, stiamo parlando di novembre 2021, la zia Mara e la Daniele non sono riuscite a trattenere le lacrime. Anche la conduttrice veneziana ha aiutato e supportato la giornalista nei momenti più difficili, tra loro è nata una bella amicizia e nessuno potrò mai separarle.