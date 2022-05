Famiglia Totti di nuovo ai ferri corti, Ilary Blasi battuta al vetriolo sul figlio Cristian: i fan tremano

La showgirl durante l’ultima puntata dell’Isola ha risposto a tono a Carmen di Pietro svelando un aneddoto della sua vita privata che ha gelato il sangue a molti.

Sono una delle coppie più longeve e durature dello showbiz nazionale, e nonostante nei mesi scorsi abbia preso banco una loro presunta separazione che i media hanno rinvigorito con dichiarazioni fasulle e supposizioni mai confermate dai due, oggi sembra che Francesco Totti e Ilary Blasi vadano d’amore e d’accordo.

Sembra, visto che proprio nel corso dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi la conduttrice ha lanciato una vera e propria bomba sulla sua famiglia, suscitando in molti il timore che davvero le cose non siano state sanate come si pensava.

Sentiamo cosa ha risposto a Carmen di Pietro, una dichiarazione al limite dell’immaginabile che ha lasciato di stucco moltissimi telespettatori e il pubblico presente in studio.

Ilary Blasi sconvolge il pubblico dell’Isola, succede anche a lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FAN PAGE FRANCESCO TOTTI 🔟💛❤️ (@capitanomiocapitano10)

Tutto è nato dopo la grande confusione sollevata dalla naufraga Carmen di Pietro che non accetta che il figlio Alessandro, presente nell’Isola con lei, possa desiderare maggiore autonomia. Lui lamenta che la madre, così nel reality come nella vita fuori le telecamere, sia troppo presente e asfissiante, senza possibilità di lasciargli la libertà di muoversi e sperimentare.

Ascoltando le dichiarazioni di madre e figlio, prima Vladimir Luxuria si è intromesso consigliando alla showgirl di lasciare spazio e tempo al figlio, ma poiché Carmen si è rifiutata categoricamente ha preso allora la parola Ilary dando la sua testimonianza diretta riguardo il rapporto con suo figlio Cristian nato il 6 novembre del 2005.

“Mio figlio Cristian di 17 anni già è tanto che mi saluta!”, ha sbottato in modo secco la conduttrice lasciando tutti senza parole.

Una confessione che forse nessuno si aspettava di sentire da parte sua, ma che mette l’accento sul fatto che le discussioni tra genitori e figli esiste ed esisterà sempre, a prescindere dal fatto che si è nati in una delle famiglie più amate dagli italiani sul cui campanello di casa campeggia il cognome “Totti-Blasi”.