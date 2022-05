Federica Pellegrini sbalordisce i fan con degli scatti accattivanti, ecco cosa ha condiviso sul web: una forza della natura

Federica Pellegrini non perde occasione di stupire i fan che la seguono e ammirano da anni. Aveva appena sedici anni, quando apparve per la prima volta in televisione, oggi è una donna con tante esperienze vissute e ancora tanti progetti da realizzare.

Atleta, giudice, conduttrice, modella, la Pellegrini è un concentrato di energia che non si ferma mai. Molto attiva anche sui social, condivide con i fan alcuni momenti delle sue giornate.

Federica Pellegrini, la FOTO che ha mandato in tilt il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

Seguita da quasi due milioni di follower, Federica Pellegrini riesce sempre ad attirare l’attenzione dei fan che la supportano e sostengono. Ha appena pubblicato un post sui social dove si lascia andare a delle pose e delle smorfie uniche.

In viaggio in treno, senza filtri o trucchi, ha scattato delle foto curiose e divertenti dove l’allegria e la simpatia sono di casa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Eleonora Daniele commossa parla del fratello scomparso: il ringraziamento alla collega che l’ha aiutata

Semplicità, naturalezza e genuinità ancora una volta sono gli ingredienti giusti che rendono l’atleta ineguagliabile e irresistibile. Gli scatti hanno già fatto il giro del web e sono in tanti ad aver lasciato dei commenti sotto al post, tra i quali si legge: “Sei grande” e poi ancora “La Queen“, qualcun altro ha aggiunto: “Una vera meraviglia“.

Il 2022 è un anno di cambiamenti per Federica Pellegrini che ha deciso di voltare pagina e dedicarsi di più al mondo della televisione. Inoltre tra poco si sposerà con l’amore della sua vita, nonché allenatore Matteo Giunta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Belen Rodriguez, tutto da rifare per la bella argentina. Cosa ostacola il suo cammino

I fan non vedono l’ora di vederla vestita da sposa: cosa avrà deciso di indossare? Per il momento la proposta c’è stata, adesso bisogna scoprire ulteriori dettagli sulla data, il luogo e i particolari. Non ci resta che aspettare, presto arriveranno notizie al riguardo.