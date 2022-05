Il Volo, per i tre tenori arriva la richiesta più insistente da parte del pubblico

Il Volo, i fan sono incontentabili: dopo tutte le novità previste arriva una richiesta ben precisa. Tutti lo chiedono a gran voce

È tutto pronto ormai per il ritorno sul palco de Il Volo. Il trio di tenori italiani sta tenendo sulle spine i fan di mezzo mondo. Il 2022 è l’anno del riscatto e del ritorno in musica dopo la pandemia ma c’è ancora un po’ da aspettare. Le prime date live saranno nel nostro Paese, all’Arena di Verona, poi giù per lo Stivale e poi in volo tra gli stati di mezzo mondo.

Il calendario di appuntamenti per Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto è fittissimo. Gli impegni canori partono a giugno e proseguiranno fino in autunno. Ad ottobre, come hanno annunciato poche ore fa, saranno in Australia e per il fan club c’è anche un’opportunità unica: l’apertura delle prevendite in anteprima.

Ma si sa i fan sono sempre incontentabili. Ed ecco che proprio da parte loro arriva una richiesta insistente per i tre cantanti. Vediamo di cosa si tratta.

Il Volo, il desiderio più grande dei fan è uno solo

“Ciao a tutti! Siamo contenti di annunciarvi che sono aperte le prevendite per il Fanclub delle due nuove date australiane del nostro Tour! 18 ottobre – ST KILDA, VIC – Palais Theatre 24 ottobre – SYDNEY, NSW – State Theatre. Chi di voi ci sarà?” così hanno scritto diverse ore fa i ragazzi de Il Volo sul loro profilo Instagram ufficiale.

L’ennesima novità per i follower ed i fan più sfegatati, ma è davanti a questo annuncio che il loro pubblico si spinge oltre con una richiesta ben precisa. Sono diverse, infatti, le persone che chiedono una loro data del tour estivo a Napoli.

Il capoluogo partenopeo per il momento non è in calendario ed i fan non possono sopportarlo. “Ma Napoli niente nemmeno stavolta?” chiede uno, “Napoli🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼” impreca un altro. Insomma i campani non vedono l’ora di ospitare Il Volo nella loro terra e ascoltarli dal vivo.

C’è da dire che non è nemmeno la prima volta che questa richiesta si fa avanti. Anche qualche settimana fa, infatti, con l’annuncio delle nuove date in Sicilia, la richiesta su Napoli si era fatta sentire.

“Venite anche a Napoli vi aspettiamo con tanta ansia” aveva scritto un altro follower e poi ancora: “Aspettiamo Napoli ❤️❤️😍🥰”. Insomma i partenopei attendono i tre tenori a braccia aperte, il loro desiderio sarà realizzato?