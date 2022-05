Dopo una lunga attesa i Maneskin sono pronti a presentare ai fan il loro nuovo progetto: immediata la reazione dei numerosi fan

Rientrati in Italia dopo aver debuttato sul palco del noto festival americano Coachella, i Maneskin sono tornati a esibirsi dinnanzi al pubblico italiano. Con un concerto sold out all’Arena di Verona la band è “tornata a casa” dove ora attende con impazienza di poter scaldare nuovamente gli spettatori dell’Eurovision Song Contest.

I vincitori della scorsa edizione saranno infatti ospiti speciali della finale, che andrà in onda in diretta dal PalaOlimpico di Torino sabato 14 maggio. Proprio in occasione della loro partecipazione la band ne ha approfittato per rilasciare, dopo diversi mesi, nuova musica. Ecco l’annuncio che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

“Supermodel”, i Maneskin annunciano il nuovo singolo: quando uscirà

Dopo lo straordinario successo ottenuto a livello globale con i brani “Beggin’” e “I wanna be your slave“, i Maneskin sono tornati in studio a lavorare su nuova musica. Nelle scorse settimane hanno avuto modo di presentare “Gasoline“, brano rilasciato in occasione della campagna di Global Citizen a sostegno delle vittime della guerra in Ucraina, che tuttavia non è stato pubblicato sulle piattaforme digitali.

I fan della band erano quindi in attesa di ricevere notizie un ipotetico nuovo singolo, e non hanno dovuto aspettare molto per essere accontentati. Attraverso i canali social dei Maneskin è arrivato l’annuncio tanto sperato: la band presenta “Supermodel“, il nuovo singolo che sarà disponibile a partire da venerdì 13 maggio.

Non è chiaro se il brano sarà presentato sul palco dell’Eurovision, dove la band potrebbe invece ripresentarsi con “Zitti e buoni” che ha permesso loro di spiccare il volo lo scorso anno. Senza dubbio i Maneskin saranno alle prese con la promozione di “Supermodel” nelle prossime settimane, che li vedranno impegnati non solo sul territorio italiano.

La band tornerà a esibirsi live anche nei numerosi festival internazionali ai quali sono stati annunciati. Torneranno invece in Italia al Rock in Roma che li vedrà scaldare il Circo Massimo dinnanzi a più di 70mila persone il prossimo 9 luglio.