Maneskin, Victoria esagera: la FOTO sul water e senza slip. Con lei una strana presenza

La bassista dei Maneskin pubblica una foto che manda in visibilio il web. La provocazione è dietro l’angolo ma questa volta non si trattiene…

Victoria De Angelis è abituata a far parlare di sé e scatena spesso le polemiche con i suoi atteggiamenti al limite della censura ma questa volta ha deciso di osare ancora di più…

La splendida bassista di origini svedesi si sta godendo appieno il momento magico che sta vivendo insieme ai suoi amici di sempre. Quattro giovani romani che sono entrati di diritto nella storia della musica vincendo il “Festival di Sanremo” e l’ “Eurovision Song Contest” con il brano ‘Zitti e buoni‘, il tutto a soli 20 anni.

Il successo che hanno ottenuto è stato clamoroso tanto che sono riusciti a spopolare anche all’estero grazie al loro sound che si adatta bene agli standard internazionali.

La loro stravaganza e originalità ha conquistato tutti non solo nella musica ma anche nel look e in quel modo di essere sfrontati ed eccentrici ma soprattutto mai banali.

Victoria De Angelis senza freni accende Instagram

In questa Instagram Stories, Victoria De Angelis esagera con un atteggiamento che ha scandalizzato tutto il web.

Avete mai visto una rockstar mentre si trova sul water con i pantaloni abbassati?

Basta andare sul profilo della bassista dei Maneskin per poter assistere a questo momento del tutto privato che ha deciso di rendere pubblico.

Indossa un cappotto di vernice nero, adornato da una pelliccia sia sulle maniche che sul collo. Per questo sembra si tratti di un animale che tiene sulle gambe ma in realtà non è così.

Victoria ha ricondiviso la storia in cui l’aveva taggata una sua amica e ha aggiunto la scritta ”Mood forever”.

Tutto questo non basta, a nascondersi dagli occhi indiscreti ci ha pensato con degli occhialoni che non lasciano intravedere i suoi occhi azzurri. Impossibile non parlare di lei!