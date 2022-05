Nunzia De Girolamo, Mara Venier e Briatore: lo strano trio insieme. Il motivo – VIDEO

Nunzia De Girolamo e la cena con Venier e Briatore. Le immagini di Instagram fanno il giro del web: ecco cosa è successo

Nunzia De Girolamo non si ferma un attimo. Accantonata ormai la politica, che rimane comunque il suo grande amore, ha scelto per il momento il mondo della televisione. Un mondo che l’ha accolta a braccia aperte perché si è resa conto di come l’ex ministro sia portata per la comunicazione.

A piccoli passi si è mossa con delicatezza ed infine ha ottenuto quello che voleva: un programma tutto suo. È “Ciao Maschio”, il late show del sabato sera di Rai 1 dedicato proprio al sesso maschile. Ogni puntata tre ospiti in studio, rigorosamente uomini, per cercare di scoprire com’è il maschio di oggi. Un talk show con interviste tutto affidato alla De Girolamo che quest’anno è affiancata dal duo di drag queen Karma B.

Nunzia De Girolamo a cena con loro: il VIDEO

Nunzia De Girolamo condivide su Instagram parte delle sue giornate, tra famiglia, relax e impegni di lavoro. Ieri si è divisa tra la redazione di “Ciao Maschio” impegnata a preparare la puntata che andrà in onda sabato 7 maggio, la palestra per tenersi sempre in allenamento ed una serata allegra e spensierata tra amici.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chiara Ferragni esplosiva nella FOTO. Mini abito aderente ma c’è chi la critica. Il Motivo

Nunzia in una delle sue Instagram Stories ci fa vedere, infatti, come sia in ottima compagnia. A tavolo a ristorante ha affianco a sé Mara Venier e a capotavola c’è anche Flavio Briatore. Fa una veloce carrellata del tavolo, si intravede Nicola Carraro, marito della Venier ed altre due persone che probabilmente saranno il marito di Nunzia, Francesco Boccia ed una donna bionda.

Il sottofondo musicale fa ballare lei e la Venier che si mettono guancia a guancia, sorridono e poi l’ex ministro manda un bacio in camera. Cosa fa questo strano trio insieme? Per il momento non è dato sapere. La De Girolamo non aggiunge nessun particolare e dalle Stories della Venier si intuisce solo un “crazy pizza”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Wanda ma cosa sei?”, fuori tutto in palestra per la moglie di Icardi: décolleté incontenibile – FOTO

Non sappiamo se la serata sia stata organizzata solo per puro divertimento per concedersi una pizza in allegria oppure ci sia dietro dell’altro. Quello che possiamo dire è che il video in un attimo ha fatto il giro del web.