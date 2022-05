Penny Market annuncia: “Non potrai più farlo”. Ecco cosa succede, clienti presi alla sprovvista

Penny Market avvisa tutti i clienti tramite social, il tempo sta per scadere ed in milioni sono in corsa per l’ultimo affare.

La nota catena di supermercati è presente sul territorio nazionale da diversi anni, era il 1994 quando a seguito di un processo di espansione in collaborazione con Esselunga S.p.A. l’azienda di origini tedesche, decise di investire anche nel nostro Paese.

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

Da quel momento Penny Market è diventato un marchio di tutto rispetto, la politica di vendita basata sul rapporto qualità/prezzo, ha permesso al discount di dominare il mercato anche a livello internazionale. Oggi il supermercato è presente in Europa con oltre 3000 punti vendita.

Ogni giorno è un piacere acquistare prodotti sempre freschi e di qualità da Penny Market, inoltre le offerte non finiscono mai così come i regali prestigiosi e sempre utili. A tal proposito la catena di distribuzione alimentare ha avvisato tutti i clienti con un post social ed in molti si stanno affrettando per accaparrarsi l’ultimo affare. Ecco di cosa si tratta.

C’è tempo fino all’8 maggio per attivare la PENNYcard digitale

Penny Market pensa sempre ai suoi clienti, in tutti i modi cerca di rendere la spesa un momento felice sia per quanto riguarda la qualità dei prodotti sia per quanto riguarda il risparmio. A tal proposito ha pensato di creare la PENNYcard digitale per usufruire di molti vantaggi, il tempo però è limitato, la ghiotta possibilità scade l’8 maggio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> La Coop lancia un SOS, milioni di clienti si sono mobilitati: “Faremo tutto il possibile”

“Ma dove vai, se la PENNYCard digitale ancora non ce l’hai?! Registra ora la tua Carta online per accedere subito a un mondo di vantaggi esclusivi e approfittare delle super offerte, fino all’8 maggio!”, leggiamo sui canali social del supermercato.

In molti si sono mobilitati per accaparrarsi l’ultimo affare ed usufruire dell’opportunità targata Penny Market. I regali sono favolosi così come i vantaggi, molte offerte sono ancora attive su tantissimi prodotti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Caccia all’affare, Conad regala 60mila euro di buoni spesa. Come poterli ottenere

Ancora una volta Penny Market ha fatto centro e milioni di clienti si stanno già godendo il loro agognato premio ma in molti non pensavano che il tempo stesse già per scadere.