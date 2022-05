Nella notte tra martedì e mercoledì, un bambino di soli 6 anni è morto mentre faceva il bagnetto nella casa dove viveva con la giovane madre a Sanluri, nel Sud Sardegna.

Sanluri, improvviso malore durante il bagnetto: bambino di 6 anni muore in casa

Un bambino è deceduto improvvisamente mentre si trovava in casa insieme alla madre. È accaduto nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio a Sanluri, piccolo centro nella provincia del Sud Sardegna.

Si chiamava Samuele Ciccu ed aveva solo 6 anni ed 8 mesi. Stando alle ricostruzioni dei carabinieri, come riferisce la testata L’Unione Sarda, il bimbo, che soffriva di varie gravi patologie, tra cui l’epilessia, stava facendo il bagnetto quando ha iniziato a sentirsi male.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte della giovane madre. Il centralino del numero unico per le emergenze ha, dunque, inviato un’ambulanza con a bordo i sanitari del 118. Arrivati presso l’abitazione, sita in via Manno, ai soccorritori non è rimasto altro che constatare il decesso di Samuele che sarebbe sopraggiunto per un improvviso arresto cardiocircolatorio.

Il caso è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia locale che stanno indagando per determinare con certezza le cause della morte. A fugare ogni dubbio sarà l’autopsia che, scrivono i colleghi de L’Unione Sarda, è stata disposta dall’autorità giudiziaria e verrà eseguita nella mattinata di domani. Si ipotizza che Samuele possa essere stato colto da una crisi epilettica durante il bagnetto.

L’accaduto ha gettato nello sconforto l’intera comunità del paese sardo che si è stretta al dolore dei familiari del bambino.