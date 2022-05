Silvia Toffanin e le nozze con Pier Silvio Berlusconi, adesso c’è la svolta. I dettagli

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi si sposano davvero? Ecco tutta la verità sulle nozze più chiacchierate degli ultimi giorni

Negli scorsi giorni non si è parlato d’altro: il matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi. Una notizia che ha serpeggiato e si è intrufolata ovunque. I fan non aspettavano altro. Del resto i due stanno insieme da tantissimo tempo, hanno costruito una bella famiglia, con due bambini adorabili, ed il matrimonio sarebbe il coronamento di una favola.

I due sono sempre stati riservatissimi e si guardano bene dal rimanere lontano dal gossip. Dopo l’acquisto della lussuosissima villa a Portofino, luogo del cuore del figlio del Cavaliere e della compagna, era dato quasi per scontato che le nozze si sarebbero celebrate nella città ligure. Anche il sindaco si era espresso positivamente dicendo che per lui sarebbe stato un onore celebrare la cerimonia.

Insomma tutti abbiamo un po’ sognato davanti a questo. Ma Berlusconi e la Toffanin cosa dicono? Adesso è arrivata la svolta che spiega tutta la verità.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: tutta la verità sulle nozze

Non ci sarà nessun matrimonio tra Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi, né a Portofino e né altrove. Ieri, infatti, è stato il giorno della smentita delle voci circolate negli scorsi giorni. A parlare non i diretti interessati ma persone a loro vicine.

A riportarlo il Fatto Quotidiano che spegne le illusioni di chi già vedeva la Toffanin in abito bianco all’altare: “Fonti vicine alla coppia smentiscono a FqMagazine che i due stiano progettando di sposarsi”. Frase lapidaria che gela l’euforia che si era diffusa.

Del resto le indiscrezioni non erano sembrate infondate in quanto i due fanno coppia fissa da tantissimo tempo e davvero le nozze sarebbero state la chiusura di un cerchio perfetto. C’è da dire anche che la stessa Toffanin in passato aveva sottolineato che non sentiva l’esigenza del matrimonio.

Solo pochi giorni fa la conduttrice di “Verissimo” ha fatto un regalo speciale al suo compagno per il suo 53esimo compleanno. Una Mini Moke da 20mila euro, un vero gioiello d’epoca sul quale il rampollo di casa Berlusconi è già salito per fare un giro con la sua compagna.