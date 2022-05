Carolina Stramare ha alzato la temperatura del web con la sua bellezza stratosferica. La mise è irresistibile: la visione è da batticuore, subito è un tripudio di cuori.

Occhioni verde ghiaccio e curve irresistibili. Carolina Stramare torna a far viaggiare le fantasie con il suo fisico divino e i suoi lineamenti grazie a una serie di scatti da batticuore condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram.

23 anni, di Genova, il suo volto è diventato conosciuto a seguito della partecipazione a Miss Italia nel 2019, edizione in cui ha vinto conquistandosi il titolo di più bella dello stivale.

Di seguito ha collaborato come modella per noti brand, per poi sbarcare nel settore della conduzione vestendo i panni di presentatrice a Helbiz.

Accanto al percorso come indossatrice e conduttrice, ha raggiunto anche un grande seguito suoi social, in particolare su Instagram dove conta 406 mila follower incantati dai suoi scatti quotidiani incredibili. Questa volta a far sognare una serie di foto in cui indossa una gonna bianca che ha messo in risalto le sue curve sublimi.

Carolina Stramare mozzafiato, la visione riscalda: mise da urlo

