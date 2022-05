Cosa fa Suor Cristina? Rinuncia ai voti o alla sua carriera? Finalmente la verità sulle intenzioni della vincitrice di “The Voice” esce allo scoperto.

Dopo la disarmante vittoria a “The Voice”, Suor Cristina, aveva scelto di continuare il suo percorso nel mondo della musica giungendo fino a vette altissime di riconoscimento internazionale. Eppure, dopo aver preso parte alla trasmissione guidata da Enrico Papi, la sua personalità sembrerebbe quasi essersi voluta discostare dalla mondanità tipica del piccolo schermo. Qual’è, allora, la verità sul suo conto?

Per Suor Cristina la partecipazione al noto talent show, in cui ha avuto la possibilità di dimostrare il suo incredibile talento, ha indubbiamente rappresentato una poderosa rampa di lancio. Dopo il suo breve e successivo approdo a “Ballando Con Le Stelle” e a “Guess My Age“, in molti dei suoi fan si sono domandati se l’artista di origini siciliane abbia scelto di ritirarsi definitivamente dalla vita trascorsa in convento oppure da quella nell’avanspettacolo.

Suor Cristina la risposta sull’addio al convento, cosa è successo dopo la trasmissione con Enrico Papi

La risposta però, sulle reali attività svolte al momento da Suon Cristina, è stata finalmente rivelata. La notizia è apparsa soltanto in queste ultime ore.

Nonostante l’immediato affermarsi del suo inatteso successo durante queste sempre più arricchite otto annualità, in Italia come negli Stati Uniti, l’energica cantante aveva scelto contemporaneamente di rinnovare i suoi voti, presi nel 2012 con la consacrazione del suo “primo sì”, alla fine del 2020.

Per tal ragione, e soprattutto in un primo momento, i suoi fan aveva ipotizzato un suo abbandono alla carriera musicale, per dedicarsi alla vita all’interno del convento. L’appartenente alla congregazione delle Suore Orsoline aveva raccontato di essersi avvicinata con ufficialità alla sua vocazione musicale nel 2007. Ma, dopo la pubblicazione dei suoi due album, rispettivamente “Felice” e “Sister Cristina“, qualcosa sarebbe cambiato riguardo alla sua volontà di apparire in tv.

Non vi sono dunque, al di là della sua scelta di distaccarsi al momento dall’ambiente televisivo, degli effettivi indizi che possano lasciar immaginare, ai suoi fan, un desiderio della spirituale e talentuosa, nata sotto il segno del Leone, di lasciare definitivamente l’attività musicale.

Lo stesso si può affermare, senza dubbio, a riguardo della sua vita all’interno del convento che prosegue, questa volta, senza interruzioni.