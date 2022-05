Si abbandona la lattina per la qualità in bottiglia: su questa premessa i migliori supermercati stilano una classifica delle migliori birre nel 2022.

Una lista tutta italiana che ha visto la collaborazione di noti marchi dell’imprenditoria, tra cui principalmente quelli di Familia, Coop, Conad e Lidl, ha reso possibile ai loro acquirenti una scelta più consapevole sulla qualità delle migliori birre attualmente commercio su tutto il territorio della penisola.

In fedele rapporto con le recenti analisi annuali stilate sulla base dei consumi di tale prodotto su scala nazionale, e in particolare in merito al suo esponenziale incremento nelle vendite in questi ultimi anni, i luoghi per eccellenza in cui acquistare una birra in bottiglia di qualità e a basso costo risultano essere, senza fraintendimenti, alcuni dei supermarket più gettonati.

La top ten 2022 delle birre in vendita: stilata dai supermercati italiani, Lidl in vetta

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Decathlon, i servizi di cui non potrai più fare a meno: svolta clamorosa per i clienti

Gli italiani sembrano aver nettamente scartato l’abitudine di acquistare birra in lattina, favorendo per questo 2022 un primato assoluto del prodotto in bottiglia.

In vetta alla classifica nazionale, entrando in competizione con i marchi più affermati in commercio, vi sono le proposte pseudo-artigianali sponsorizzate dal marchio Lidl.

Più nel dettaglio, in cima alla “Top Ten” delle birre, vi è la piemontese Menabrea Original. Il prodotto, in vendita a meno di un euro per bottiglia, sarebbe riuscito a rasentare la perfezione, meritando gli elogi dei suoi consumatori.

A seguire, con un prezzo ancor più basso, si colloca la mai banale Peroni. La birra italiana conquista il secondo posto nella top ten, superando per un soffio la Poretti 4 Luppoli e la Dreher.

In quinta posizione, con un prezzo leggermente più elevato, si trova il prodotto tedesco di Munich Paulaner. Per gli intenditori e amanti del luppolo, di seguito, si troverà l’anima sarda di denominazione greca. L’Ichnusa supera per un punto la Birreria Pedavena Italiana e per due la Tennent’s, che risulta essere una delle birre più care attualmente sui banconi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Benessere a tavola, allarme colesterolo: 5 alimenti consigliati

In nona posizione si colloca per ragioni di convenienza la Perlenenbacher. E, in ultimis, la Birra Coop. Stavolta in costante diminuzione di prezzo sul mercato, quanto di preferenze.

GUERRA IN UCRAINA, COME FINIRA? LO ABBIAMO CHIESTO AI MILANESI – VIDEO