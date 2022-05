Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri finisce di nuovo sotto accusa: questa volta il cavaliere non la fa passare liscia alla sua acerrima nemica

Il suo ritorno in studio ha contribuito ad infiammare in maniera sorprendente le dinamiche del dating show. Si direbbe che, quando al centro studio di “Uomini e Donne” si accomoda Riccardo Guarnieri, tutte le attenzioni dei presenti non possano far a meno di focalizzarsi su di lui.

Il cavaliere, celebre per i suoi trascorsi con Ida Platano, è tornato in trasmissione per trovare una compagna che faccia al caso suo. Di certo, però, queste prime conoscenze non sembrano affatto essere partite con il piede giusto.

Dopo aver archiviato la storia con Gloria, Guarnieri ha intrapreso una frequentazione con Maria Grazia, per la quale il tarantino sembrava provare un certo interesse. Nel corso della puntata di oggi, tuttavia, il resoconto di Riccardo è parso nuovamente rimettere in discussione tutto.

Le parole utilizzate dal cavaliere non sono piaciute alla padrona di casa, che non ha mancato di sottoporre a Guarnieri il proprio punto di vista. Nel giro di pochi minuti, gli animi in studio si sono surriscaldati a causa di una frase che ha letteralmente fatto imbestialire Riccardo. Che l’insinuazione dell’opinionista corrisponda alla verità? L’ipotesi non è da escludere.

Uomini e Donne, per Riccardo Guarnieri l’accusa è gravissima: “puoi andartene fuori”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Suor Cristina la risposta sull’addio al convento, cosa è successo dopo la trasmissione con Enrico Papi

Tra Riccardo e Maria Grazia il rapporto non si è evoluto come da entrambi sperato. Nel corso della puntata di oggi, i due hanno espresso delle lamentele rispetto a quanto accaduto durante la loro seconda uscita. Secondo la dama, il Guarnieri sarebbe stato fin troppo insistente nel cercare un contatto fisico con lei.

Il cavaliere, pur ammettendo l’attrazione per la donna, non ha mancato di definire “piatta” la loro seconda uscita di coppia. Un epiteto che non poteva passare inosservato agli occhi di Maria De Filippi. “Se la definisci piatta come mai ci hai provato?“, gli ha fatto notare la padrona di casa, con tono stizzito.

Riccardo, in forte imbarazzo, non ha potuto evitare di dar ragione a Maria. Come ha in seguito chiarito, infatti, il suo interesse non è così forte da spingerlo a proseguire la conoscenza. Dopo aver udito queste parole, Tina Cipollari ha perso la testa e si è scagliata duramente contro Guarnieri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Aurora Ramazzotti, il primo piano è magnetico: sguardo che buca lo schermo, tutta sua madre – FOTO

“Maria Grazia, lascialo perdere e non dargli corda. Tanto lui ha altre mire…“, ha tuonato l’opinionista, sospendendo la frase a metà. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto a Riccardo, che ha immediatamente chiesto alla Cipollari di puntualizzare quanto da lei sostenuto.

“Lo sai cosa penso: per me sei qui per Ida!“, ha continuato Tina, aizzando l’intero studio contro il cavaliere. Senza mezzi termini, l’opinionista ha detto a Guarnieri che ormai non crede più né alle sue parole, né alle sue azioni.

“Sei un bluff, e dopo questa posso anche uscire dallo studio“, ha chiosato furiosa la Cipollari, avviandosi verso l’uscita. Stanca dei siparietti messi in piedi dal cavaliere, l’opinionista sembrava proprio non riuscire a tollerare la sua voce un minuto di più. Questa volta, tuttavia, Riccardo non è rimasto in silenzio ad ascoltare le sue critiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Strepitosa”: Carolina Stramare, le trasparenze della gonna bianca stuzzicano l’immaginazione. Curve da infarto – FOTO

“Ma sì puoi anche andartene, così almeno riusciamo a parlare in pace“, ha replicato Guarnieri, rispondendo per le rime a Tina. I fan, tuttavia, sono rimasti con un enorme dubbio da chiarire: le parole della Cipollari corrispondono a verità? Riccardo è davvero tornato in studio per riconquistare la sua ex?