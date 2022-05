“Ma che favola sei?”, Valentina Ferragni ballerina in tutù per una notte: gambe chilometriche e vitino da vespa. Un sogno! FOTO

La bellissima influencer ha alzato l’asticella, un nuovo carosello di foto al limite del peccaminoso. Vediamola in versione ballerina super seducente.

Mentre tutto è pronto per l’inaugurazione oggi pomeriggio del suo nuovo punto vendita Valentina Ferragni Studio a Rinascente Roma Tritone (quarto piano) dalle 17 alle 19 con porte aperte anche per il pubblico, la giovane influencer per stemperare l’ansia che l’assilla da giorni ha deviato l’attenzione dei follower su due scatti Instagram che hanno già fatto sognare milioni di persone.

Sempre più aggraziata ed elegante, la sorella minore di casa Ferragni sta conquistano il mondo con un’energia tale che è impossibile non notarne i successi imprenditoriale che si riflettono anche sulla sua autostima e bellezza personale.

Bando alle ciance, vediamo questi scatti proibiti appena pubblicati. Attenzione, creano dipendenza!

Valentina Ferragni idolo dei fan, anche in versione ballerina batte tutte

