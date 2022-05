“Wanda ma cosa sei?”, fuori tutto in palestra per la moglie di Icardi: décolleté incontenibile – FOTO

Wanda Nara sempre più esagerata, lady Icardi colpisce ancora e mette in mostra come sempre curve letteralmente da infarto

Quando Wanda Nara posta su Instagram, e lo fa molto spesso, si sente eccome. La showgirl e imprenditrice argentina è da tempo una delle celebrità assolute dei social e i suoi numeri continuano a crescere in maniera vertiginosa.

Su Instagram, conta quasi 12 milioni e mezzo di followers, una cifra che la posiziona tra le top assolute. Del resto, negli ultimi anni è diventata un volto iconico, non soltanto legato al calcio come era in principio.

I tifosi italiani la conoscono molto bene e la seguono da anni, e continuano a farlo anche ora che da quasi tre stagioni Wanda si trova in Francia. Ma se anche a Parigi è riuscita a non passare inosservata, le cose per il suo Mauro Icardi stanno andando diversamente. Al Psg, l’attaccante è finito gradualmente ai margini, e per il prossimo futuro non si intravede un miglioramento.

Appare inevitabile che il giocatore venga messo sul mercato in estate. Occhio a un possibile ritorno in Serie A, che farebbe la gioia dei tifosi in tutti i sensi.

Wanda Nara, l’allenamento è a dir poco esplosivo: la scollatura fa furore come al solito, Instagram rimane senza parole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Michelle Hunziker confessa tutto dopo anni: “Con Eros è finita perché…”. Aveva chiesto aiuto ma è stata ignorata

Del resto, gli scatti di Wanda proseguono, senza soluzione di continuità, lasciandoci costantemente a bocca aperta. Anche le foto di oggi regalano primi piani destinati a entrare nella leggenda.

Wanda ama tenersi in forma e così la vediamo spesso in palestra, curare la salute del suo fisico. Al tempo stesso, mette seriamente a rischio le coronarie degli ammiratori per i suoi selfie micidiali. Anche stavolta, a risaltare in primo piano è una scollatura più vertiginosa che mai, che come sempre non delude e accende la fantasia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Alba Parietti pronta al grande passo: il suo cuore è tornato a battere per lui

I commenti sono entusiasti, per il fascino e la sensualità di Wanda che si confermano anche questa volta. Le sue curve esplosive lasciano sempre il segno.