Adriano Celentano, nuova sorpresa: arriva la notizia che nessuno ha mai sentito

Adriano Celentano, su di lui c’è una cosa che pochi sanno. Si tratta di una chicca che è bello scoprire: tutti i dettagli

Adriano Celentano e la sua proverbiale maestria mancano tanto al piccolo schermo. Il Molleggiato si è allontanato dalla tv ormai da tempo. Dopo la sua serie televisiva fumettistica “Adrian” che non ha convinto per nulla il pubblico, si è “ritirato” e ha fatto sentire solo la sua voce tramite i social e precisamente tramite il suo profilo Instagram “celentanoinesistente”.

In tv si è fatta vedere però sua figlia Rosalinda Celentano con la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle” e sui social c’è anche Rosita che ha un deciso seguito di fan. Insomma chi ama Celentano cerca di restarvi “attaccato” in tutti i modi. E chi lo conosce bene sa che c’è un’ancora di salvezza per la tv potendo seguire un altro componente della famiglia. Aveva capito di chi si tratta?

Adriano Celentano: la cosa che pochi sanno

Parliamo della maestra più temuta della televisione italiana, Alessandra Celentano. Come in molti sapranno l’insegnante di danza classica della scuola di “Amici” è la nipote di Adriano Celentano.

Lei non ne ha mai fatto mistero ma nello stesso tempo non si è nemmeno poggiata sugli allori per essere la nipote del grande Molleggiato. Quando lo nomina lo chiama semplicemente zio.

Sapete, infatti, che il padre della maestra Celentano è il fratello del noto cantante? Lui è rimasto sempre un passo indietro dalle scene ed in pochissimi lo conoscono. Non si parla quasi mai di lui, Alessandro Celentano, detto Sandro, fratello maggiore dei Celentano. Sandro era, infatti, 18 anni più grande del Molleggiato.

Da diversi anni, ormai, è scomparso, morto all’età di 89 anni nel 2009. Nonostante questo la famiglia è rimasta molto legata. Non mancano i contributi social nei quali le cugine, soprattutto Rosita ed Alessandra si vedono insieme.

Proprio Rosita ha condiviso qualche tempo fa una foto amarcord nella quale compaiono proprio Sandro con Adriano sulle spalle. È uno scatto in bianco e nero che li ritrae giovanissimi. Anche Alessandra Celentano ha commentato dicendo: “Che belli che sono. Mi manca tanto il mio dolce papà!”.