Annalisa eccezionale su Instagram: la cantante ha la brillante idea di scoprire il suo corpo e di regalare un’immagine da sogno.

Annalisa, in questi anni, è cambiata tantissimo: sono lontani i tempi in cui faceva impazzire i telespettatori con le sue performance ad ‘Amici di Maria De Filippi‘. Lasciato i reality, la Scarrone ha pubblicato ben 7 album e ha preso parte anche diverse volte al ‘Festival di Sanremo’. Nel 2020, la ligure ha pubblicato il suo album ‘Nuda’ che è stato un successo senza precedenti mentre nel 2021 ha cantato l’Inno di Mameli in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta.

Annalisa è seguitissima sui social network: il suo profilo vanta ben 1,7 milioni di followers. L’artista li delizia sempre condividendo post da capogiro: anche oggi, è arrivata in rete una fotografia mostruosa.

Annalisa si scopre: la cantante mostra i suoi lati più bollenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa)

Annalisa Scarrone ha deciso di stuzzicare le fantasie dei suoi followers postando un’immagine straordinaria. La cantante scopre letteralmente il suo fisico da mozzafiato, restando praticamente in quello che sembra essere un costume. L’artista, non ha caso, scrive una didascalia emblematica. “Voglia di mare”, si legge. La 36enne ha aggiunto anche un’emoticon a forma di cuoricino blu.

Il corpo della nativa di Savona rasenta la perfezione: i suoi lati più bollenti mandano in visibilio gli utenti. In realtà, qualche settimana fa la cantante era stata in vacanza nella meravigliosa Dubai. Anche dalla perla degli Emirati Arabi Uniti, la Scarrone pubblicò scatti non legali con lato A e didietro sempre in primo piano. Tornando all’immagine di oggi, la 36enne cattura il momento esatto in cui sta sistemando i suoi capelli, facendosi una coda. I seguaci stanno commentando con grande enfasi: non c’è solo chi inonda il post di elogi, ma c’è anche chi svela la propria voglia riallacciandosi alla didascalia della foto.