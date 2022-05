Asia Argento dopo anni rompe il silenzio sul suo passato di violenza, ecco cosa faceva all’età di venti anni: il gesto è da brividi

E’ da tutti conosciuta come attrice ed ex moglie di Morgan, ma Asia Argento è molto di più ed sarebbe riduttivo presentarla così. L’ex compagna di Fabrizio Corona è un’artista, che nonostante la vita l’abbia messa a dura prova più volte, è sempre riuscita a rinascere e farsi valere.

Ha da poco pubblicato il libro Anatomia di un cuore selvaggio, un’autobiografia attraverso cui Asia si lascia andare ad un’analisi interiore facendo riferimento a tutti i fattori che l’hanno portata ad essere così.

Asia Argento, il retroscena sul suo passato: i fan sono senza parole

Sebbene Asia Argento non si sia mai nascosta ed abbia raccontato sempre il suo passato, per la prima volta però ha rivelato alcuni dettagli da brividi.

Lo fa attraverso un’intervista per Fanpage dove ha spiegato che all’età di ventitré anni era solita compire un gesto che ha lasciato dei segni nel corso della sua esistenza.

“Ci fu un periodo di autolesionismo verso i 23 anni, mi facevo del male, poi coprivo le bruciature con dei braccialetti, se guardi il polso ho ancora i segni – ha rivelato – Perché provare il dolore, fisicamente, mi aiutava a toglierlo dal tormento interiore. Non lo faccio più”.

Ha poi parlato del rapporto con la madre, per anni le due non sono andate d’accordo. “Mia madre mi picchiava, ero l’unica delle sorelle con cui lo faceva. – ha raccontato – Io anelavo attenzioni, lei però non me le dava e così finivo a chiacchierare nelle case dei vecchi del quartiere, con la mia amica Angelica, almeno loro ci ascoltavano”.

Oggi Asia Argento è una donna diversa, ma non dimentica il passato e tutte le sensazioni provate nel corso della sua vita. Con forza e coraggio si è rimessa in gioco, senza mai mollare ed è riuscita ad ottenere ottimi risultati anche da un punto di vista professionale.