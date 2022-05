Detto Fatto, dopo tanti anni di onorato servizio alla Rai, chiude: la conduttrice, durante l’ultima puntata del talk pomeridiano, si toglie qualche sassolino dalla scarpa

Bianca Guaccero è una delle conduttrici, oramai, più amate della fascia pomeridiana della televisione italiana. Lei è nata principalmente come attrice, anche come cantante, poi qualche anno fa la sua carriera ha subito una svolta clamorosa. Tutto è iniziato quando Caterina Balivo ha lasciato Detto Fatto per passare su Rai Uno e iniziare la sua nuova avventura con Vieni da Me. Bianca venne chiamata a sostituirla.

Bianca in questi ultimi anni è riuscita a farsi spazio nei cuori dei telespettatori giorno dopo giorno, con la sua dolcezza e la sua spontaneità. Ogni giorno ci ha presentato nuovi ospiti, ha cambiato la vita di qualcuno rimodernando il loro look, sono stati degli anni entusiasmanti e bellissimi: ma ogni cosa bella ha la sua fine e Detto Fatto chiude i battenti.

Bianca Guaccero lascia Detto Fatto: “Non credete a niente”

“Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno” ha detto Bianca, durante i saluti finali nell’ultima puntata.

“A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare qualche volta, ci possiamo arrabbiare, ma noi qui so per certo che siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza. Perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza“.

E non è finita qua: in occasione di questa ultima puntata, è intervenuta anche Caterina Balivo. Lei, che ha visto nascere questo programma, ha deciso di fare un saluto speciale a questa trasmissione che le ha dato tanto.