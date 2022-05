Conad, boom di assunzioni nei nuovi punti vendita: ecco come candidarsi

La Conad procede all’apertura di nuovi punti vendita e contestualmente a nuove assunzioni: tutto quello che c’è da sapere sulle candidature

La Conad è uno dei marchi principali della grande distribuzione italiana. Una storia nata nel 1962, con la creazione del Consorzio Nazionale Dettaglianti. La società cooperativa ha sede principale a Bologna e da lì ha avuto una espansione vertiginosa, negli anni.

In totale, parliamo di oltre 3mila punti vendita a marchio Conad, in Italia ma anche all’estero. La presenza si segnala anche in Albania, Cina, Hong Kong, Kosovo, Malta e Repubblica di San Marino.

Un gruppo che ha accompagnato soprattutto gli italiani nei loro acquisti, nel corso dei decenni, fornendo ogni genere di merce. Un gruppo che continua a crescere e che può vantare un piano di 120 milioni di investimenti su base triennale.

Tali investimenti, in particolare, porteranno all’apertura di 20 nuovi punti vendita. Aperture che significheranno anche nuovi posti di lavoro, interessanti opportunità da provare a cogliere, con la ricerca che sta per partire da parte del gruppo.

Conad, venti nuovi punti vendita previsti: tutte le posizioni ricercate

Le candidature potranno essere presentate sul sito della Conad, nella sezione ‘Lavora con noi’. Necessaria la registrazione, con successiva compilazione di un profilo e l’inserimento del proprio curriculum vitae. A seguire, sarà possibile candidarsi alle offerte presenti e legate alle nuove aperture.

In particolare, al momento, sono già presenti due selezioni già in corso. In occasione della nuova apertura del supermercato Conad di Palestrina (Roma), presso il Centro Commerciale ‘I Platani’, e di una nuova apertura a San Cesareo, sempre in provincia di Roma, presso il Centro Commerciale ‘La Noce’, sono in atto ricerche di figure di banconisti per i reparti frigo.

Nello specifico, le figure professionali ricercate riguardano: addetti al Reparto Macelleria, al reparto Gastronomia, al reparto Pescheria e al reparto Ortofrutta. La selezione è aperta per entrambi i sessi.