“Manca poco, facciamo presto”, da Conad i clienti sono impazienti: il motivo è incredibile

Da Conad c’è ancora un po’ di tempo ma bisogna affrettarsi per accaparrarsi il regalo tanto atteso. I clienti sono in festa, ecco il motivo che provoca tanta felicità.

Il Consorzio Nazionale Dettaglianti è presente sul territorio italiano dal 1960. Il Conad nasce come una società formata da 6 cooperative inserite nel mondo della grande distribuzione alimentare. La sede centrale è a Bologna e negli anni il marchio è espatriato anche all’estero. Difatti è possibile trovare i punti vendita Conad anche a Malta, in Kosovo, ad Hong Kong, in Cina e Albania.

Il rapporto qualità/prezzo è il cavallo di battaglia di Conad, ogni giorno è possibile acquistare tantissimi prodotti a prezzi letteralmente vantaggiosi ma dalla qualità davvero notevole.

Il marchio spesso e volentieri da anche la possibilità a tutti i clienti di accaparrarsi fantastici premi ed è proprio di questo che oggi parleremo.

Hai tempo fino al 14 giugno, Conad lo comunica a tutti

Con un post su Facebook, Conad ha avvisato milioni di clienti: “Non perderti il volume con i 12 magici racconti scritti dalle classi vincitrici del concorso Scrittori di Classe, hai tempo fino al 14 giugno per richiederlo!”.

La raccolta punti si è conclusa il 17 aprile scorso, con soli 20 euro di spesa è stato possibile aggiudicarsi un bollino (in totale 15) per poter richiedere il fantastico libro “La Magia del Fantasy – Storie di amicizia, lealtà e coraggio”.

Naturalmente come tutti i regali Conad, anche il libro in questione è un premio molto ambito. Sono diversi i commenti sotto al post social, “Manca poco, facciamo presto” scrive qualcuno per sottolineare il fatto che è bene sbrigarsi per richiedere il fantastico volume.

Ancora una volta Conad ha fatto centro, ma d’altronde si sa, la catena di supermercati è sempre attenta alle esigenze di tutti, sia grandi che piccoli. Persone oltre le cose non poteva essere uno slogan più azzeccato.